Самолёт задавил собаку в аэропорту Владивостока

Трагическим происшествием отметился международный аэропорт Владивостока. Там под колеса самолета угодила собака.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, инцидент произошел утром 3 марта. Во время взлета чартерного рейса «Владивосток – Краби (Таиланд)» на взлетную полосу неожиданно выскочила собака. Пес угодил прямо под колеса идущему на разгон самолету. Шансов выжить у него не было.

Воздушное судно не получило никаких повреждений, пострадавших в результате происшествия тоже не было. Так что через некоторое время самолет отправился в солнечный Таиланд.

Сейчас в аэропорту проводится служебная проверка. Специальная комиссия сейчас разбирается в причинах происшествия; ей предстоит выяснить, как пес вообще мог попасть на взлетно-посадочную полосу. Ведь при других обстоятельствах подобный инцидент мог привести к человеческим жертвам.

Для владивостокского аэропорта подобные происшествия являются редкостью. Большая часть чрезвычайных происшествий в его работе связаны с людьми – как правило, неадекватными. Авиадебоширы - это напасть всех аэропортов, и «Кневичи» не являются исключением. Ведь зачастую с буйными пассажирами приходится бороться именно сотрудникам охраны аэропортов.