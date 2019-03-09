«Не женское дело? А чьё же?!»: сотрудницы – о работе в колонии Приморья

Работники единственной женской исправительной колония Приморья ради 8 марта рассказали о своей службе, которую многие считают «совсем не женской».

Благодаря досужим беседам и бесконечным сериалам мы привыкли представлять персонал «зоны» звероподобными мужиками, которым не чужды рукопашный бой и запредельный цинизм. Мало кто видит в профессии добродушных и красивых женщин, с которыми удалось пообщаться журналисту «Комсомолки» в посёлке Горное.

Действительно, общепринятое мнение свелось сегодня к тому, что работа в колониях и тюрьмах это не женское дело. Однако утверждать так категорично не стоит, ведь 80% персонала колонии № 10 – дамы. В их число входят врачи, психологи, охранники, начальники отрядов, работницы производства и большая часть руководства.

Исправительное учреждение возглавляет подполковник внутренней службы Оксана Грицкова. Главными помощницами руководителя стали две Ольги – Данилова и Игнатюк. На хрупкие дамские плечи ложится вся ответственность за принятие решений по охране, воспитательной и оперативной работе. Специалисты ГУФСИН уверены, что колония должна быть женской как изнутри, так и снаружи. Ведь именно представительницы прекрасной половины человечества могут найти подход к осуждённым.

Звёздочки на погонах всем к лицуФото: Милана СОКОЛ

– Честно говоря, раньше не знала, что такое колонии и тем более, что есть отдельные женские. Просто в двухтысячных приехала к бабушке в Осиновку, она мне и посоветовала устроиться работать в ИК. В итоге трудовой стаж здесь уже 18 лет.

Сперва была заведующей складом, в качестве вольно-наёмного специалиста. Однако вскоре удалось исполнить детскую мечту и попасть на официальную службу. А ещё всегда нравилась военная форма. Удалось в ней покрасоваться, став младшим инспектором группы надзора. Проработала в этой должности шесть лет, в обязанности входило следить за осуждёнными, в том числе за злостными нарушителями режима. Любимым занятием стало изъятие запрещённых предметов, обыски проходили быстро и удачно. Постепенно дослужилась до капитана, – рассказала заместитель дежурного помощника начальника колонии Ольга Данилова.

Улыбчивая Ольга ДаниловаФото: Милана СОКОЛ

– Осуждённых никогда не боялась, впрочем, как и не выделяла любимчиков, для меня все равны. Нравится общаться с подопечными и сам процесс перевоспитания. Я в каждой из них в первую очередь вижу женщину. Всегда считала, что моя профессия подходит представительницам слабого пола. Ведь именно мы отличаемся ответственностью и можем проявить сострадание и одновременно твёрдость характера. Мама мной гордится, хотя раньше грезила о бухгалтере в семье, – поделилась Ольга Данилова.

заместитель дежурного помощника начальника колонии на рабочем местеФото: Милана СОКОЛ

– Если женщина приходит в эту профессию, она уже готова к определённым трудностям. У нас здесь нет случайных сотрудниц. Дамы, которые работают у нас, умеют справляться со всеми сложностями профессии. У них хватает времени не только на перевоспитание осуждённых, ну и для общения с семьёй. У работниц ИК растут прекрасные дети, большинство из них уже заняли определённую нишу в обществе и, получив высшее образование, стали юристами, врачами и представителями других полезных профессий.

Каждая женщина, трудящаяся в колонии, может гордиться тем, что выполняет сложную, так называемую мужскую работу, и при этом является хорошей хозяйкой, примерной женой и матерью, – констатировала заместитель начальника колонии подполковник внутренней службы Ольга Игнатюк.

заместитель начальника колонии подполковник внутренней службы Ольга ИгнатюкФото: Милана СОКОЛ

Зачастую помимо своих чад сотрудницам приходится наставлять и обучать взрослых «детей», когда-то оступившихся в жизни. Сотрудники учреждения считают своей победой, если женщинам удаётся встать на путь исправления, социализироваться и выйти законопослушными. При этом большинство бывших подопечных продолжают писать и звонить в колонию, выражая слова признательности после освобождения.

За что благодарят? За человеческое отношение, поддержку или элементарно сказанное вовремя доброе слово. Возможно, именно эта сердечность и отличает женский коллектив колонии от более сдержанных коллег-мужчин.

Представительницы отрядов на праздничном мероприятииФото: Милана СОКОЛ

Как сообщала «Комсомолка», в ИК-10 находятся осуждённые впервые. Преступницы приговорены к общему режиму, в отличие от мужских колоний здесь нет вариаций. Однако условия отбывания наказания у «сиделиц» разные: облегчённые, обычные или строгие.

Сразу при поступлении женщины попадают в «карантин». За время пребывания там осуждённых знакомят с территорией и местными обычаями, рассказывают о правилах и возможностях самообразования. Персонал старается как можно скорее ввести новых постоялиц в курс дела, чтобы максимально облегчить процесс вливания в коллектив, а также предотвратить попытки нарушения режима. Далее женщин направляют в один из девяти отрядов.

Для перехода на облегчённые условия им понадобится как минимум полгода и примерное поведение. Лишь по истечении шести месяцев и при отсутствии взысканий дамы могут претендовать на привилегированный отряд и корпус с душем, стиральной машинкой и другими благами.

Журналист «Комсомолки» побывал в женской колонииФото: Милана СОКОЛ

Стоит отметить, что периодически в женскую колонию попадают беременные. Здесь они находятся до 30 недель, после чего переводятся в Хабаровск, где есть условия для содержания матери и ребёнка.

Работницы колонии рассказали о случае, когда у одной из их подопечных начались преждевременные роды. Женщину срочно доставили в приморскую больницу, малыша удалось сохранить. Более того, добродушные представительницы ГУФСИН, понимая потребности нуждающейся мамы, приобрели всё необходимое для роженицы и ребёнка.

«КП-Владивосток» подробно рассказывала о традиционном конкурсе красоты, который проходил в колонии накануне. Помимо развлекательного характера праздник носит воспитательный характер, демонстрируя, что даже в условиях ограничения свободы есть место женственности и элегантности. По словам начальника ГУФСИН России по Приморскому краю Вадима Версткина, в первую очередь одна из важнейших задач мероприятия именно социальная направленность на исправление.

Начальник ГУФСИН России по Приморскому краю Вадима Версткина является председателем жюриФото: Милана СОКОЛ

Даже в колонии женщины хотят быть красивымиФото: Милана СОКОЛ

Один из номеров конкурсной программыФото: Милана СОКОЛ

Весь зал поддерживает конкурсантокФото: Милана СОКОЛ

Красота за колючей проволокой: в приморской колонии выбрали «Мисс Весну»