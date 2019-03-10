Соты медовые, а не дом: пожар в Фокино обнажил проблемы густонаселённой гостинки

Серьёзный пожар произошёл в приморском городе Фокино накануне. Из-за происшествия в квартире на верхнем этаже, пострадали и другие жилища густонаселённой многоэтажки. Корреспондент «Комсомолки» выяснил, что ЧП случилось в так называемой гостинке.

Девятиэтажный дом на Усатого, 17, славится постоянными происшествиями и наличием неблагонадёжных жильцов, от которых приходится страдать порядочным гражданам. Пьянки, разборки, пожары – всё это не редкость в многоэтажке. Жители Фокино сетуют, что здание, построенное 43 года назад давно пора снести. Среди местных подобные малосемейки называют «чудильниками».

Очередное происшествие в нехорошей многоэтажке доставило неудобства многим жителям. Пожар на 8-ом этаже и прорыв трубы стал причиной затопления квартир, находящихся ниже по стояку. Малогабаритные жилища расположены в непосредственной близости друг от друга, поэтому беда одного хозяина моментально становится проблемой его соседа. И, если в нижних помещениях случился потоп, то жильцам сверху теперь предстоит ремонт окон и пола, которые изрядно обгорели. По свидетельствам очевидцев, в этот раз обошлось без жертв. Причины пожара ещё предстоит установить специалистам.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/696220" frameborder="0"></iframe> Пожар в многоэтажке Фокино.Видео: dpscontrol

Стоит отметить, что гостинки – больная тема и для краевой столицы. «КП»-Владивосток неоднократно писала о неудачной планировке, неухоженности и проблемных жильцах этих домов. При этом стоимость малогабаритных квартир во Владивостоке довольно высока.

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