«Комсомольская правда» - Приморье» запускает фотоконкурс «Улыбка для мамы»

В нашей жизни, несмотря на повседневную суету, по-прежнему остается место и для приятных моментов. Дарить радость друг другу можно разными способами, но именно улыбка является самой доброй эмоцией в жизни человека. Согласитесь, всегда приятно наблюдать за счастливыми детьми, за их радостными играми и их искренними улыбками.

«Комсомольская правда» - Приморье» начинает фотоконкурс детских фотографий. Вместе с нашими читателями и слушателями мы выберем самую трогательную и милую «Улыбку для мамы». Всё, что вам нужно сделать - это прислать нам фотографию улыбающихся детей в возрасте до 12 лет. Приём фотографий продлится до 5 апреля. Победители получат отличные призы от "Комсомолки" и нашего партнёра - фармацевтической компании "Буарон".

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