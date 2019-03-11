2019-03-11T11:25:16+03:00
Масленица Владивосток

Встречаем победителей конкурса «Масленица с Комсомолкой»!

Редакция наградила читателей за лучшие рецепты блинов к празднику
Алексей САМУСЬКОВ
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Победитель конкурса Кристина Осокина получает приз в студии радиостанции «Комсомольская правда» - Приморье».Победитель конкурса Кристина Осокина получает приз в студии радиостанции «Комсомольская правда» - Приморье».Фото: Алина ТЕМНИКОВА
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«Комсомольская правда» вручила призы за лучшие рецепты блинов к Масленице. Вместе с кулинарной студией «Кухня. Дети» мы отобрали самые интересные рецепты и приготовили по ним традиционное угощение к праздничному столу. Не обошлось и без дегустации, во время которой, собственно, и определились победители.

Мастерицы кулинарного дела студии «Кухня. Дети»: Татьяна, Екатерина и Надежда. Фото: Вадим ПОПОВ.

Мастерицы кулинарного дела студии «Кухня. Дети»: Татьяна, Екатерина и Надежда. Фото: Вадим ПОПОВ.

Кристина Осокина, занявшая первое место, прислала оригинальный рецепт апельсиновых блинов. Эксперты во время дегустации единогласно признали эти блинчики самыми оригинальными, вкусными и ароматными.

Апельсиновые блинчики, приготовленные по рецепту победителя конкурса. Фото: Вадим ПОПОВ.

Апельсиновые блинчики, приготовленные по рецепту победителя конкурса. Фото: Вадим ПОПОВ.

Немаловажен и тот факт, что приготовить выпечку оказалось достаточно просто. В качестве приза Кристина получила блинницу, продуктовый набор и книгу рецептов «Страна за стол».

Стоит также отметить и других призёров конкурса. Дарья Ардашева прислала в редакцию рецепт тонких блинчиков на молоке. Жюри оценило классический способ замешивания теста и выпекания. Анна Манулова: её рецепт блинчиков с сыром и зеленью всем пришёлся по вкусу. Ольга Мочалова поделилась секретом выпекания блинов на дрожжевом тесте, а Анна Долгорукая описала способ приготовления ажурных блинчиков. За свои рецепты все они получили подарочные наборы для хозяюшек.

Призёр конкурса «Масленица с Комсомолкой» Дарья Ардашева. Фото: Алина ТЕМНИКОВА

Призёр конкурса «Масленица с Комсомолкой» Дарья Ардашева.Фото: Алина ТЕМНИКОВА

Рецепты победителей конкурса читайте по ссылке.

Всех участников поздравляем с победой!

ИСТОЧНИК KP.RU

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