Встречаем победителей конкурса «Масленица с Комсомолкой»!

«Комсомольская правда» вручила призы за лучшие рецепты блинов к Масленице. Вместе с кулинарной студией «Кухня. Дети» мы отобрали самые интересные рецепты и приготовили по ним традиционное угощение к праздничному столу. Не обошлось и без дегустации, во время которой, собственно, и определились победители.

Мастерицы кулинарного дела студии «Кухня. Дети»: Татьяна, Екатерина и Надежда. Фото: Вадим ПОПОВ.

Кристина Осокина, занявшая первое место, прислала оригинальный рецепт апельсиновых блинов. Эксперты во время дегустации единогласно признали эти блинчики самыми оригинальными, вкусными и ароматными.

Апельсиновые блинчики, приготовленные по рецепту победителя конкурса. Фото: Вадим ПОПОВ.

Немаловажен и тот факт, что приготовить выпечку оказалось достаточно просто. В качестве приза Кристина получила блинницу, продуктовый набор и книгу рецептов «Страна за стол».

Стоит также отметить и других призёров конкурса. Дарья Ардашева прислала в редакцию рецепт тонких блинчиков на молоке. Жюри оценило классический способ замешивания теста и выпекания. Анна Манулова: её рецепт блинчиков с сыром и зеленью всем пришёлся по вкусу. Ольга Мочалова поделилась секретом выпекания блинов на дрожжевом тесте, а Анна Долгорукая описала способ приготовления ажурных блинчиков. За свои рецепты все они получили подарочные наборы для хозяюшек.

Призёр конкурса «Масленица с Комсомолкой» Дарья Ардашева.Фото: Алина ТЕМНИКОВА

Рецепты победителей конкурса читайте по ссылке.

Всех участников поздравляем с победой!