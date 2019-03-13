2019-03-13T04:25:57+03:00
Происшествия

Экс-директора ТИНРО-Центра и его сообщников обвинили по делу о косатках в Приморье

Махинации Бочарова и его подельников относятся ещё к 2015 году, но история с «китовой тюрьмой» не дала им кануть бесследно
Игорь СОРОКИН
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Лев Бочаров долгие годы входил в «пантеон» рыбопромышленной элиты ПриморьяЛев Бочаров долгие годы входил в «пантеон» рыбопромышленной элиты ПриморьяФото: primorsky.ru
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Прогремевшая на весь мир скандальная история с «китовой тюрьмой» в Приморье всё сильнее раскачивает маховик уголовных дел.

Так, «Комсомольской правде» - Владивосток стало известно, что заместитель генерального прокурора РФ Игорь Ткачёв утвердил обвинительные заключения по уголовным делам о превышении полномочий в приморском ТИНРО-Центре.

Уголовные дела Генпрокуратура возбудила против уже уволенных директора ТИНРО-Центра Льва Бочарова и его первого заместителя Юрия Блинова, а также их подчиненного, учредившего подставную фирму.

В зависимости от роли каждого мужчин обвиняют в превышении должностных полномочий и пособничестве в их превышении. Уголовные дела возбуждены по материалам проверки, проведенной управлением Генпрокуратуры в Дальневосточном федеральном округе.

Декабрь 2015 года. Губернатор Приморья Владимир Миклушевский награждает Льва Бочарова знаком отличия «Морская звезда» Фото: primorsky.ru

Декабрь 2015 года. Губернатор Приморья Владимир Миклушевский награждает Льва Бочарова знаком отличия «Морская звезда»Фото: primorsky.ru

По версии следствия, в 2015 году руководитель ТИНРО-Центра и его первый зам умышленно проигнорировали законный порядок конкурсных процедур на отлов морских животных для госнужд. Ради освоения квот они передали выделенные Центру разрешения на отлов косаток ООО «Морские животные», которую и учредил их подчиненный Лев Смирных.

После отлова косаток обвиняемые имитировали конкурс, перечислив «Морским животным» 13,5 миллионов рублей за работы, стоимость которых Смирных назвал сам. Такие действия повлекли существенный материальный ущерб.

Надзор за расследованием вело управление Генпрокуратуры в Дальневосточном федеральном округе. Замгенпрокурора Игорь Ткачёв предъявил в суд иск о взыскании с Бочарова, Блинова и Смирных суммы ущерба. На сегодня они возместили уже 13,1 миллионов рублей — осталось 400 тысяч.

После вручения копий заключения уголовные дела направятся в Фрунзенский суд Владивостока.

Напомним, в 2015 году директор ТИНРО-Центра Лев Бочаров со своим замом Юрием Блиновым и подчиненным-коммерсантом Львом Смирных, по версии следствия, организовали незаконный отлов двух косаток и пяти белух для продажи их в Китай. Животных разместили в центре адаптации морских млекопитающих в бухте Средней в пригороде Находки, позже «прославившемся» на весь мир как «китовая тюрьма». Стоит добавить, что этот центр адаптации ранее принадлежал самому ТИНРО-Центру.

СПРАВКА «КП»

ТИНРО-Центр (Тихоокеанский филиал «Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии» - ВНИРО) - крупный научно-исследовательский центр на Дальнем Востоке России. Самая мощная по активам и флоту рыбохозяйственная научно-исследовательская организация страны, а также старейшее государственное научное учреждение Владивостока. Как госучреждение, регулярно получает квоты на вылов краснокнижных косаток для исследовательских целей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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