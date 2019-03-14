Борис Кубай: «Трудно сказать, что будет с летом»

Погода в Приморье продолжает удивлять своим непостоянством. Накануне на край обрушился настоящий зимний снегопад, который местный жители так долго ждали и, наконец, дождались. Всю зиму осадков в регионе почти не было, держалась аномально тёплая температура воздуха. Из-за этого синоптики теперь даже и не знают, чего ждать от предстоящего лета. Ясность в сложившуюся ситуацию внёс начальник Примгидромета Борис Кубай.

По его словам, непривычная для Приморья погода начала властвовать в регион еще в прошлом году. Октябрь серьёзно отошёл от нормы - наблюдалась аномально тёплая температура воздуха. Следующие месяцы вплоть до начала марта 2019 года поддержали эту тенденцию и тоже удивили погодой. Величина аномалий от месяца к месяцу только росла, температура отходила от нормы - на 6-10 градусов теплее, чем обычно в этот период.

- Осадки вели себя совершенно неправильно, потому что их вообще не было. Позавчерашний снег немного разбавил ситуацию. До этого снега в Приморском крае в равнинных местах совершенно не было, только на хребтах Сихотэ-Алиня, и то, не более 40 процентов от нормы. Даже там, где он выпадает чаще всего, его не было, - сказал Борис Кубай.

К слову, в этом вопросе Приморье не одиноко. Подобная ситуация наблюдалась от Забайкалья на восток до Сахалина и даже на северо-востоке Китая. Справедливости ради стоит отметить, что в центральной европейской части России снегопады до сих пор идут и даже не дают местному населению передохнуть.

Чтобы узнать примерный прогноз погоды на лето, специалисты должны составить долгосрочный прогноз. Во всём мире они строятся примерно по одному и тому же принципу: синоптики скрупулёзно подбирают аналоги за определённый период и вычисляют, как в итоге дальше поведёт себя погода. Борис Кубай отметил, что уже больше 40 лет работает в гидрометслужбе, и до этого времени аналоги всегда подбирались с точностью до 70 - 80 %. В этом году их просто нет.

- Обычно, когда мало снега, то холодно, температурные аномалии отрицательные, пронизывающий ветер, и вообще ходишь по улице как голый. В этом году не понять, что было. Аналогов мы так и не нашли, - главный синоптик.

Именно поэтому синоптики до сих пор не могут определиться и предугадать, каким же будет предстоящее лето. В те годы, когда специалисты фиксировали более-менее сухую зиму, экстремально «мокрого» лета они не наблюдали. Однако точного ответа Борис Кубай дать так и не смог. Главный синоптик ограничился тем, что «всё будет в пределах нормы».

Ещё один важный вопрос, который затронул специалист - реки в Приморском крае. Каждый год их выход из берегов весной создаёт серьёзные проблемы. В этом году ситуация более, чем под контролем хотя бы потому, что осадков в крае не было всю зиму. Снег, который выпал во вторник, 12 марта, растает быстро и никак не повлияет на поводковую ситуацию. Ото льда реки в этом году освободятся раньше положенного на десять дней, а половодья начнутся в конце апреля и начале мая.

- Если при этом не будет дождей или будут, но небольшие, то ничего серьёзного на реках Приморья не произойдёт. Заторы льда будут быстро сходить и не вызовут никаких наводнений, - уточнил Борис Кубай.