Во Владивостоке пошёл долгожданный снег

СЕГОДНЯ 05:37 2019-03-12T05:37:49+03:00

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Снег, который так ждали зимой, пришёл в Приморье почти в середине марта. Во вторник в дальневосточной столице к обеду всё же выпали осадки. Синоптики ещё утром прогнозировали снег с вероятностью в 80 %. На этот раз специалисты не ошиблись.

Примерно к 12 часам дня во Владивостоке начался мокрый снег. Обильные осадки пышными хлопьями сыпались с неба около 20 минут, после чего осадки ослабли. Между тем температура воздуха в столице Дальнего Востока плюсовая - около двух-трёх градусов тепла.

В Уссурийске во второй половине дня синоптики тоже пообещали выпадение осадков с вероятностью в 60 %. В Находке, Большом Камне и Фокино также начался снег.

Специалисты призывают автолюбителей быть бдительными - на дорогах ожидается гололедица.

К слову, на долгожданный снег возлагались большие надежды. В крае уже давно бушуют лесные пожары. В администрации края уже сообщили, что над приморскими лесами запустят квадрокоптеры - их работа обойдётся дешевле, чем лётные часы вертолётов.

За последние сутки в крае выявили почти три сотни палов травы и потушили 16 лесных пожаров. При этом специалистам сразу двух нарушителей противопожарного режима. Одного из них обнаружили в Кавалеровском районе - местный житель сознательно устраивал поджоги сухой травы. Он ездил на машине по территории местного лесничества и закидывал окрестности «коктейли Молотова». Как сообщил директор департамента лесного хозяйства Валентин Карпенко, машину негодяя обнаружили пожарные.

ИСТОЧНИК KP.RU