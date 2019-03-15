2019-03-15T07:50:07+03:00
Происшествия

Силовики нагрянули с обысками в «Приморский водоканал»

Следователи и ОМОНовцы изъяли рабочие документы предприятия
Артём КАБАНКОВ
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Следователи изъяли ряд документов "Примводоканала"Следователи изъяли ряд документов "Примводоканала"Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
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Сегодня силовики нагрянули в «Приморский водоканал» с обысками. Работников Следственного комитета и Росгвардии интересовали документы предприятия.

О произошедшем корреспонденту «Комсомольской правды» сообщили в пресс-службе «Примводоканала». Этим утром в центральный офис предприятия, расположенный во Владивостоке, заявились правоохранительные органы. Следователи и бойцы ОМОН провели в здании обыск.

– Работали они примерно час. Они изъяли рабочие документы, которые касались деятельности «Примводоканала» до 2015 года. Никаких арестов или задержаний не было. Причины этого визита нам неизвестны, – сообщила сотрудница предприятия.

Думается, причины интереса правоохранителей довольно очевидны. В феврале силовики уже наведывались в «Примводоканал». Их причиной стало уголовное дело о крупной недостаче. Вероятнее всего, в этот раз следователи и нацгвардейцы искали новые улики. Но пока, впрочем, это лишь догадки. О подробностях операции пообещали позже рассказать в приморском управлении СК РФ.

Примечательно, что в прошлом году бывший руководитель «Примводоканала», Алексей Осиюк, отправился в колонию. Его признали виновным в попытке особо крупного мошенничества. Судя по активности следователей, приморское предприятие успеет обрасти еще не одним уголовным делом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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