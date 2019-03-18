Депутат рассказал, по каким критериям будут выбирать мэра Владивостока

В думе Владивостока рассказали о том, по каким критериям будут отбирать кандидатов на пост мэра. Желающих «рулить» приморской столице оценят не только по качеству их предвыборной программы – но и по ряду других аспектов.

В приморской столице проходит второй этап выборов мэра. Сегодня 39 кандидатов на пост градоначальника выступят перед конкурсной комиссией. Они представят свои программы и расскажут о своем видении развития Владивостока. Среди кандидатов есть как малоизвестные личности, так и узнаваемые фигуры: депутаты Законодательного собрания Игорь Чемерис и Олег Вельгодский, исполняющий обязанности главы городской администрации Олег Гуменюк.

О том, по каким критериям конкурсная комиссия будет отбирать кандидатов, в эфире радио «Комсомольская правда» - «Приморье» раскрыл один из ее участников – зампредседателя городской думы Геннадий Куликов.

– У кандидатов есть 10-15 минут, чтобы представить свою программу, а также ответить на вопросы комиссии. Оценивать мы, конечно, будем не только сегодняшнее выступление. Главный критерий – это деловые способности кандидата, его возможности воплотить задуманное. Не хотелось бы видеть в кресле мэра дилетанта. Городское хозяйство – это сложный механизм, – пояснил он.

Геннадий Куликов не хочет видеть в кресле мэра непрофессионала. Фото: newsvl.ru

Сколько человек пройдет в финальный этап голосования (он состоится 28 марта) – сказать сложно. Их должно быть минимум трое, чтобы у комиссии имелся выбор. Однако Геннадий Куликов рассказал, что теоретически все 39 кандидатов могут пройти в финал. Если они себя хорошо покажут, конечно же.

Сегодня «Комсомольская правда» ведет текстовую онлайн-трансляцию с заседания конкурсной комиссии. Наши читатели могут в прямом эфире следить за выступлениями кандидатов - и, конечно же, оценить уровень их выступлений.