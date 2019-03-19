Приморскую администрацию покидает еще один вице-губернатор

Еще один приморский вице-губернатор покидает свой пост. На этот раз из «белого дома» уходит Гагик Захарян.

Об этом «Комсомолке» сообщили в администрации Приморья. Отставку Захаряна уже принял губернатор Олег Кожемяко; сегодня чиновник работает последний день. Из администрации он уходит по собственному желанию.

На своем посту Гагик Захарян курировал департамент энергетики, департамент ЖКХ и топливных ресурсов, а также департамент транспорта и дорожного хозяйства. Вице-губернатором он стал в 2017 году, после назначения Андрея Тарасенко на пост главы региона. Примечательно, что в том же году Захарян стал самым богатым заместителем приморского губернатора – тогда его доход составил почти 57 миллионов рублей. Это неудивительно: в политику он пришел из бизнеса, и к этому времени успел обеспечить себе безбедную жизнь.

Стоит отметить, что это уже второй вице-губернатор, за последний месяц покинувший приморскую администрацию. На прошлой неделе свой пост покинул Константин Межонов, отвечавший за науку, образование и культуру.

Справка «КП»:

Большую часть своей карьеры Гагик Захарян посвятил бизнесу. В 2003 году он стал генеральным директором ставропольской «дочки» Росатома, в 2009 году – возглавил ЗАО «Энергопроект» (одна из крупнейших энергетических компаний страны). В декабре 2017 года стал вице-губернатором Приморья, сменив на этом посту Александра Юрова.