Константин Межонов покидает пост вице-губернатора Приморья

Приморский вице-губернатор Константин Межонов уходит в отставку. Один из самых известных политиков края решил покинуть «белый дом», проработав в новой команде всего несколько месяцев.

Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе Приморского края. Причины ухода Межонова не разглашаются. Известно, что свой пост он покинул по собственному желанию.

В обновленной краевой администрации чиновник проработал меньше полугода. Пост вице-губернатора он занял еще в ноябре 2017 года. После выборов Олег Кожемяко оставил Константина Межонова в команде своих заместителей. На своем посту чиновник курировал отрасли образования, науки и культуры. Также он отвечал за здравоохранение, спорт и «социалку».

За свою карьеру Межонов уже успел побывать и депутатом, и вице-мэром, и исполняющим обязанности главы Владивостока – так что было неудивительно, что его оставили в обойме. Почему теперь замгубернатора решил сменить место работы, остается загадкой. Кто теперь займет вакантную должность вице-губернатора, пока неизвестно.

Справка «КП»:

Константин Межонов с 1990 года занимал должность заведующего Городским управлением народного образования города Дальнегорска. В 1998 году возглавил департамент образования и науки Приморского края. В 2008 году назначен на должность проректора ВГУЭС. Занимал пост заместителя главы администрации города Владивостока.

С декабря 2011 года являлся председателем комитета Законодательного Собрания Приморского края по регламенту, депутатской этике и организации работы Законодательного Собрания пятого созыва.

С 14 апреля 2017 года занял должность заместителя главы администрации города Владивостока, назначен на должность исполняющего обязанности главы города Владивосток. 1 ноября 2017 занял должность вице-губернатора.

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