Дави на газ: выгодно ли покупать автомобиль у официального дилера?

Зачем нужна программа Trade-in, чем она выгодна и как правильно ею воспользоваться? Как пройти тест драйв автомобилей Subaru, и почему автомобиль выгодно покупать у официального дилера? На эти и другие вопросы в эфире программы «Дави на газ» на радио «Комсомольская правда» - Приморье» ответил руководитель отдела продаж официального дилера Subaru во Владивостоке Павел Пшеничников.

Павел Пшеничников в студии радио «Комсомольская правда» - Приморье».Фото: Алексей САМУСЬКОВ

- Что такое тест драйв? Многие слушатели наверняка не имеют точного представления о том, что это такое.

- Тест драйв - это пробная поездка в автомобиле. При покупке нового авто человек, естественно, хочет проверить, как он едет, как рулит, как ощущает себя на плохой дороге. Всё это мы предоставляем нашим клиентам. У нас в парке для таких поездок есть автомобили всех моделей.

- Насколько, по вашему мнению, необходимы такие пробные поездки?

- Это нужно для того, чтобы попробовать автомобиль в реальных условиях и понять, подходит ли он покупателю. А наша задача, как профессионалов, подобрать именно ту модель, которая идеально подойдет человеку и будет радовать его каждый день. Если ему, например, не нужен большой автомобиль, зачем мы будем ему продавать тот же Outback? Естественно мы предложим другую модель, соответствующую его предпочтениям и необходимости.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/698175" frameborder="0"></iframe> Руководитель отдела продаж официального дилера Subaru во Владивостоке Павел Пшеничников на радио «Комсомольская правда» - Приморье».

- А что в себя включает тест драйв?

- Он предполагает собой проезд по специально разработанному нами маршруту - он максимально безопасен, но при этом позволяет оценить в полной мере динамику автомобиля, его ходовые характеристики. Есть даже небольшой участок бездорожья, чтобы проверить, как ведет себя подвеска. Длительность тест драйва от 20 минут до часа. Эта услуга абсолютно бесплатна.

- Что такое программа Trade-in? В чем ее выгода и польза?

- Это обмен своего старого автомобиля в дилерском центре на новый. Для того, чтобы это осуществить, нужно определиться с будущей покупкой и предоставить свою нынешнюю машину на диагностику. По ее результатам, исходя из рыночной стоимости, мы выносим свою оценку в денежном эквиваленте, которая пойдет в зачет при покупке. К участию в этой программе допускаются любые автомобили.

- Как проходит эта диагностика? Что вы проверяете?

- Сначала мы проверяем этот автомобиль на легальность. Смотрим, не находится ли он в залоге, не имеются ли на него другие ограничения. Оцениваем и то, как автомобиль был ввезен в Российскую Федерацию. Естественно под программу не подпадают так называемые «конструктора» и «распилы». Затем в нашем сервисном центре проводится диагностика, на которой проверяется техническая и кузовная составляющие. Рассчитываем стоимость, которую мы потратим на приведение автомобиля в порядок перед его дальнейшей продажей. Итоговая оценочная стоимость и идет в зачет. Разницу между ценой нового авто и этого зачета покупатель доплачивает либо из своих средств, либо посредством кредита. Если условия устраивают – подписываются документы, и счастливый клиент уезжает от нас на новом автомобиле Subaru.

- Почему автомобиль выгодно покупать у официального дилера?

- Ни для кого не секрет, что нынешний авторынок полон неприятностей и сюрпризов. Например, гражданин продает вам на рынке автомобиль по договору за 10 тысяч рублей. Эта сделка полна рисков: автомобиль может быть в неисправном состоянии, мог быть разбит, у него могут отсутствовать подушки безопасности. В дилерском центре же вы покупаете абсолютно новый автомобиль с нулевым пробегом. Да и люди, которые однажды купили новое авто, уже неохотно берут б\у – не те ощущения.

Если сейчас попробовать привезти из Японии пусть и не новый, но близкий к этому состоянию автомобиль, по цене он выйдет даже дороже, нежели при покупке нового в автосалоне. Кроме того, в таком автомобиле все на японском языке, а больше половины опций в нем не адаптированы для России - ими попросту невозможно пользоваться. Те же автомобили, которые предлагаем мы в нашем автосалоне - полностью адаптированы под российский рынок.

Полная запись эфира доступна по ссылке.