СЕГОДНЯ 00:00 2019-03-20T05:57:05+03:00

Как усмирить школьного хулигана и воспользоваться программой TRADE-IN? 00:00 00:00

В эфире радио «Комсомольская правда» - Приморье» с 8 до 10 часов обсудим новости, а также случившееся в школе №80 Владивостока. Там семиклассник ударил 11-летнего мальчишку так, что тот оказался на операционном столе. Свои мнения выскажут родители, педагоги, директор школы и детский омбудсмен.

В 10 часов выйдет программа «Дави на газ». Гость в студии - Павел Пшеничников, руководитель отдела продаж официального дилера SUBARU во Владивостоке. Больше узнаем о программе TRADE-IN и о том, как правильно ею воспользоваться. Как пройти тест драйв автомобилей SUBARU и почему автомобиль выгодно покупать у официального дилера.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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