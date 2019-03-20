2019-03-20T05:57:05+03:00
Что приморцу хорошоу
Алексей САМУСЬКОВИлья КУЗНЕЦОВ

Как усмирить школьного хулигана и воспользоваться программой TRADE-IN?

Как усмирить школьного хулигана и воспользоваться программой TRADE-IN?Как усмирить школьного хулигана и воспользоваться программой TRADE-IN?

Эфир 20 марта на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Как усмирить школьного хулигана и воспользоваться программой TRADE-IN?

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В эфире радио «Комсомольская правда» - Приморье» с 8 до 10 часов обсудим новости, а также случившееся в школе №80 Владивостока. Там семиклассник ударил 11-летнего мальчишку так, что тот оказался на операционном столе. Свои мнения выскажут родители, педагоги, директор школы и детский омбудсмен.

В 10 часов выйдет программа «Дави на газ». Гость в студии - Павел Пшеничников, руководитель отдела продаж официального дилера SUBARU во Владивостоке. Больше узнаем о программе TRADE-IN и о том, как правильно ею воспользоваться. Как пройти тест драйв автомобилей SUBARU и почему автомобиль выгодно покупать у официального дилера.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Как усмирить школьного хулигана и воспользоваться программой TRADE-IN?.

Скачать передачу [mp3, 127.4 МБ]
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