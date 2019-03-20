В Приморье физрук поколотил ученика из-за «неправильной» прически

Еще одна приморская школа оказалась в центре скандала. На этот раз «отметилась» артемовская школа №18. Там физрук решил силой проучить восьмиклассника. Причиной конфликта стал внешний вид ребенка. Примечательно, что на стороне разъяренного педагога оказались и некоторые ученики.

«Мог бы и подстричься»

Школа №18 считается одной из лучших в Артёме. Там есть кадетский класс, свой археологический музей, несколько спортивных секций – местные воспитанники каждый год занимают места в различных конкурсах. Почти идиллическую картину перечеркнул жесткая потасовка школьного физрука Антона Арженёва с одним из ребят. Поводом для конфликта стала «не такая» прическа мальчика. Физрук не просто сделал выговор школьнику, но и несколько раз сильно его пихнул – да так, что с мальчика слетели очки. Все это действо попало на видеоролик, который на днях кто-то выложил в учительский чат Whatsapp. Оттуда запись перекочевала в социальные сети – и там вызвала огромный резонанс. К истории уже подключились прокуратура и Следственный комитет.

vlnews24 Приморский преподаватель пихает школьника из-за прически

Сам инцидент произошел еще 27 февраля – и стал кульминацией двухнедельного конфликта школьника, его мамы и физрука. В деталях этой странной и несколько диковатой истории разбирался корреспондент «Комсомолки».

Все началось около середины февраля, когда местный восьмиклассник Виталий Г. (имя изменено - прим.ред) решил сменить имидж. Он пришел в школу с модной прической – которой удивил не только одноклассников, но и свою мать. Ничего необычного, кстати, в ней не было, обычная хипстерская мода - выбритый затылок, зачесанный на бок гребень. В школе к новому образу парня отнеслись прохладно – как, впрочем, всегда бывает в подобных случаях. Не любят наши учителя (особенно «старой закалки») всякие нестандартные штучки-дрючки – странные прически, яркую одежду и прочие попытки выделиться. Обычно по этому поводу сразу же вспоминают устав школы, который регламентирует форму и общий внешний вид ученика. Никаким скандалом тогда не пахло; иные воспитанники «восемнадцатой» даже с дредами на занятие ходят (это африканская прическа из спутанных в локоны волос). Ну, бухтели некоторые преподаватели – но это все-таки законом не запрещено.

Школа №18 считается одной из лучших в городе. Фото: school-18.ucoz.com

Сам Виталий – не сказать, чтобы ангел. Одноклассники называют парня конфликтным. У него были проблемы и с учителями, и с другими ребятами. Однако хулиганом он не был – обычный подросток в переходном возрасте, которого много что не устраивает. В семье у него, судя по всему, не очень ладилось. Мать парня нередко жаловалась, что сын «отбился от рук» и справиться с ним она не может. Как рассказал одноклассник Виталия, новый имидж школьника маме пришелся совсем не по нраву – и она начала требовать «нормально постричься». Парень эту просьбу откровенно игнорировал, и тогда она обратилась за помощью к Антону Арженёву. Выбор на преподавателя пал не случайно: физрука в школе уважали, в том числе школьники. Тем более, что он является военным – как мы писали выше, в «восемнадцатой» есть кадетский класс. В общем, самая что ни на есть крепкая мужская рука.

– Физрук 17 дней требовал от Виталия сделать нормальную прическу. Я его здесь поддерживаю, ходить с петухом на голове, может позволить только человек, которому на все наплевать. За это время можно было сходить без проблем подстричься. Конечно, педагог не прав, но парень тоже не прав, – рассказал одноклассник парня Николай (имя изменено – прим. ред.)

Школьник рассказал, что сейчас многие ребята поддерживают физрука - и считают, что тот все сделал правильно.

Увольнение и выговор

По словам Николая, в злополучный день 27 февраля физруку позвонила мама Виталия (на видео Арженёв именно с ней говорит по сотовому телефону). Она в очередной раз пожаловалась на сына, после чего преподаватель решил сделать дерзкому школьнику внушение. Он нашел его в школьном коридоре, завел в офицерскую комнату и снова начал требовать смены имиджа. Виталий, что неудивительно, отнесся к претензиям прохладно – он начал огрызаться на преподавателя, а потом попытался выйти из кабинета. Арженёва крайне возмутило поведение парня, и он сильно пихнул Виталия. Все происходящее снимал на сотовый телефон второй школьный физрук, который в это время находился в учительской.

Физрук Антон Арженёв теперь лишился работы. Фото: личный архив А. Арженёва

После этого случая Виталий все-таки сходил и подстригся. Примечательно, что закончилось всё на положительной ноте: Арженёв и Виталий извинились друг перед другом, и конфликт был исчерпан. Однако на днях видео потасовки «слили» в Сеть – и все завертелось.

Сейчас по факту произошедшего начались проверки: к истории подключились прокуратура и следственный комитет. Стражи порядка опрашивают сотрудников школы и других учеников – последние, кстати, из-за этого серьезно перепугались. Так что сейчас многие ребята просто отказываются что-либо говорить по поводу конфликта.

Самого Антона Арженёва (как и его коллегу-видеооператора) уже уволили. Директор школы №18 Галина Гладун отказалась от каких-либо комментариев. Примечателен тот факт, что на сайте образовательного учреждения уже «подтерли» личную страничку физрука – оттуда исчезли фотографии, анкета и прочие документы. Хотя, конечно, все это может быть простым совпадением.

Как сообщила пресс-секретарь артемовской администрации Ирина Шпак, вероятнее всего, после служебной проверки санкции применят и к директрисе. Скорее всего, ей объявят выговор.

– Ситуация для нас стала, конечно, полной неожиданностью. Педагоги повели себя очень непрофессионально. Особенно возмутительным выглядит поступок учителя, который снимал происходящее. Он, по-хорошему, должен был сделать замечание коллеге, прекратить это все. А не заниматься съёмкой. Тогда бы и все этой истории не было, - считает она.

Директрисе Елене Гладун теперь грозит выговор. Фото: school-18.ucoz.com

Стоит отметить, что на фоне других приморских школьных скандалов эта диковатая история выглядит весьма блекло. Никто серьезно не пострадал, никаких уголовных дел не завели. Однако тенденция, конечно, пугающая: почти каждую неделю в школах края происходит откровенная дичь. Реакция надзорных органов и правоохранителей, как правило, запоздалая – вся движуха начинается уже после точки невозврата, когда ничего нельзя изменить. А слово «профилактика» у нас, к сожалению, используется, в основном, исключительно в медицинском смысле.