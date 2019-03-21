После обеда дороги Владивостока превратятся в каток

За ночь во Владивостоке выпало осадков на один миллиметр. Такая погода сохранится в городе в течение всего дня. К снегу добавится ещё и ветер с порывами до 20 метров в секунду. О том, каким будет сегодняшний день, и чего ждать от выходных, в прямом эфире радио «Комсомольская правда» - Приморье» рассказал пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков.

По словам специалистов, мокрый снег к обеду превратится уже в обычный и будет идти до самого позднего вечера весь день. Эксперты не исключают, что после обеда температурный фон во Владивостоке понизится до минусовых значений.

- К часам 22 осадки прекратятся. Их общее количество - от 8 до 12 миллиметров. Со второй половины дня температура воздуха пойдёт на убыль, ночью минус будет уже ощутимый - 3 или 4 градуса, - Виктор Чулков.

Именно поэтому дороги в дальневосточной столице рискуют превратиться в каток. Автолюбителям рекомендуют не выезжать без надобности на личном авто или же быть предельно осторожными на трассе.

Между тем, предстоящие выходные порадуют владивостокцев теплом - погода заметно улучшится. Снег, который обрушился на улицы Владивостока и Приморья, исчезнет уже к пятнице - ожидаются небольшие, но плюсовые температуры. Синоптики не исключают небольшую вероятность снега в утренние часы субботы, но в целом температура воздуха на уик-энд будет тёплой.

- В субботу это два-четыре градуса тепла, в воскресенье потеплее - до семи-восьми. В воскресенье день, плюс ко всему, обещает быть солнечным и маловетреным. Погода в выходные наладится, - сообщил собеседник.