ПАО «ДЭК» расширил спектр сервисов по приему показаний индивидуальных приборов учета

В рамках реализации программы по повышению качества обслуживания потребителей ПАО «ДЭК» на территории Приморского края расширен спектр сервисов по приему показаний приборов учета электроэнергии и горячего водоснабжения. С 20 по 25 число каждого месяца передать показания, кроме уже имеющихся способов, можно будет с помощью системы голосового распознавания.

Сервис автоматизированного приёма показаний приборов учёта обеспечивает обработку обращений клиентов по телефону контакт-центра: 8-800-100-3-777 и по телефону 8(423) 245-78-80 при условии выбора пункта «передача показаний» в голосовом меню.

Для передачи показаний клиенту необходимо назвать номер своего лицевого счёта и показания прибора учёта электроэнергии и (или) ГВС. В ходе приёма показаний системой выполняется проверка на корректность передаваемых данных и соотнесения их с предыдущими показаниями. Так, если потребитель попытается передать показания, значение которых меньше указанных в базе, система сообщит ему о данной неточности и предложит проверить достоверность показаний еще раз.

В случае возникновения затруднительных ситуаций в распознавании синтеза речи потребителя после двух неудачных попыток система переведёт звонок на оператора контакт-центра, который примет показаний приборов учёта.

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Для удобства клиентов ПАО «ДЭК» режим работы операторов Контакт-центра на период приема показаний (с 20 по 25 число) с 08.00 до 21.00, в выходные дни: с 09.00 до 19.00.

Внедрённый сервис позволит оптимизировать дистанционное обслуживание потребителей, существенно упростит для клиентов компании процедуру передачи показаний.

ON-LINE или передача данных без регистрации

Показания приборов учета об электропотреблении и потреблении горячей вода можно передать через сервис «Личный кабинет». На сайте компании на странице (без регистрации) потребителям предлагается передать показания счетчиков электрической энергии.

За горячее водоснабжение показания могут оставить жители Артёма, Партизанска, Лучегорска и Владивостока, пройдя по соответствующим ссылкам.

Предача данных через SMS

Передать показания электросчетчиков можно по SMS на номер +7-924-234 4000 в формате «Номер лицевого счёта – пробел – номер счётчика – пробел – текущие показания счётчика» и через Мобильное приложение. При использовании данных сервисов показания автоматически фиксируются в базе, что позволяет сообщать сведения об электропотреблении в любое время суток одновременно большому количеству потребителей. При этом важно указывать номер лицевого счёта и прибора учёта в соответствии с данными квитанции. Также жители многоквартирных домов могут передать полномочия по снятию показаний приборов учёта своему домкому.

Показания воды принимаются через SMS на номера +7-914-691-7904, +7-914-691-7903, +7-914-69-17902 только для жителей Владивостока, а через терминалы Сбербанка и в системе «Сбербанк ОнЛ@йн», на бумажном носителе через специально оборудованный ящик в клиентских офисах обслуживания или при посещении клиентских офисов обслуживания.

Кроме того, своевременно напоминать о дате подачи показаний, в любое время контролировать свои лицевые счета, получать электронные дубликаты квитанций и платить без комиссии дает возможность мобильное приложение, доступное для скачивания всем владельцам смартфонов.

В первую очередь возможностью передать показания своих приборов учёта полезно воспользоваться потребителям, у которых приборы учёта электроэнергии установлены в квартирах или закрытых тамбурах. При не предоставлении показаний приборов учета расчет размера платы производится в течение трёх месяцев по среднемесячному значению, а далее по нормативу, установленному департаментом по тарифам администрации Приморского края.