Утро после снегопада: пятница во Владивостоке стала «днем жестянщика»

Сегодня утром на дорогах Владивостока произошел серьезный всплеск аварийности. Скользкие и плохо расчищенные дороги стали причинами множества ДТП и нескольких крупных пробок.

То, что пятница в приморской столице станет «днем жестянщика», было очевидно еще во время вчерашнего снегопада. Уже вечером городские дороги начали превращаться в каток. Мокрый снег при минусовой температуре стал ледяной коркой, на которой машины попросту заносило. Дорожные службы еще во время снегопада посыпали городские трассы реагентами и песком – но их усилия оказались явно недостаточными. Этим утром во Владивостоке наблюдался настоящий бум аварийности.

Под раздачу попал даже общественный транспорт. Так, на улице Надибаидзе автобус столкнулся с легковым автомобилем. Столкновение произошло в утренний час пик и стало причиной серьезной пробки. Еще одна авария произошла на Алеутской.

В аварии попадали даже городские автобусыФото: dpscontrol_125rus

Одной из самых проблемных дорог стал подъем на улице Харьковской. По обледеневшей улице было почти нереально подняться и спуститься. Сильных аварий там, к счастью, не произошло.

Крупная пробка собралась на улице Фадеева. Ее причиной стало столкновение легковой Honda Fit и грузовика Mazda Titan. Водитель малолитражки просто не успел затормозить на скользкой дороги – и врезался в «Мазду». Пострадавших в этой аварии не было – но ДТП стало причиной затора: машины перегородили одну из полос движения.

ДТП на Фадеева стало причиной серьезной пробкиФото: dps_vl

Еще одним столкновением отметилась улица Стрелочная. Там столкнулись легковушка и минивэн.

dpskontrol_125rus Стрелочная улица, Владивосток, ДТП

А вот в пригороде Владивостока произошла авария сразу с участием трех машин. Недалеко от остановки «Садгород» девушка за рулем Toyota Corona не справилась с управлением на скользкой дороге. Машину занесло, и она врезалась в Nissan Tiida. Пока участники столкновения дожидались полицию, на этом же участке занесло кроссовер Honda HR-V. Автомобиль тоже врезался в «Тииду». Пострадавших в результате аварии не было.

Водителю "Ниссана" сегодня явно не повезлоФото: dps_vl

Всего за сутки во Владивостоке произошло 107 автомобильный аварий. В них пострадали 3 человек. По данным приморского управления ГИБДД, за минувшие сутки в крае произошло 76 аварий. В них пострадало 142 автомобиля. Незафиксированных столкновений было и того больше.

Сейчас дорожная обстановка во Владивостоке нормализовалась. Однако если дороги сегодня так и не расчистят от снега, вечером картина повторится. Остается надеяться, что городские службы смогут полностью избавить приморскую от последствий снегопада.