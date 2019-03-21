Синоптики рассказали, когда во Владивостоке перестанет идти снег

СЕГОДНЯ 07:17 2019-03-21T07:20:30+03:00

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Снег, начавшийся ещё ночью, будет идти во Владивостоке до позднего вечера. Об этом сообщил пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков.

Так, по его словам, осадки прекратятся только к 22 часам вечера. Во второй половине дня температура воздуха в дальневосточной столице пойдёт на убыль. Именно поэтому дороги Владивостока могут превратиться в каток. Автолюбителям рекомендуют не выезжать без надобности на личном авто или же быть предельно осторожными на трассе.

К обледенелой трассе и непрекращающемуся снегу добавится ветер до 20 метров в секунду. Ночью температура воздуха в городе опустится до 3-4 градусов со знаком минус, что ещё больше осложни обстановку на трассе, а также утренний трафик.

Из-за непогоды во Владивостоке уже произошло несколько ДТП. Так, водитель Nissan наехал на пешехода, который шёл по двору на проспекте Красного Знамени.

Другое подобное ДТП зарегистрировано по улице Некрасовская 69, где водитель Toyota Town Ace сбил женщину 55 лет. Потерпевшую увезли в больницу.

Для обеспечения безопасности во Владивостоке выставлены дополнительные наряды ДПС. Усилены наряды дорожно-патрульной службы на участках автодороги Седанка - Патрокл, Катерная - Бархатная, а также на улице Фадеева.

ИСТОЧНИК KP.RU