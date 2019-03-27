Остаться в тени не получится: приморские автомобилисты рискуют правами ради парковки

Отсутствие парковочных мест в одном из самых загруженных автомобилями городов страны толкает приморских водителей на различные нарушения и, как следствие, попытки их скрыть. Наиболее распространённым является остановка под запрещающим знаком и занавешивание номеров. Однако далеко не все автовладельцы знают, чем чревата, на первый взгляд небольшая провинность. Особенно актуальна проблема с парковкой в центре приморской столицы. Корреспондент «Комсомолки» проехал по главным улицам и оценил масштаб проблемы.

Улицы города«задыхаются»от машинФото: Милана СОКОЛ

Целый ряд нарушителейФото: Милана СОКОЛ

Тряпки, целлофан, обёртки от шоколада, визитки, перчатки и даже носки – приморцы в попытке скрыть регистрационный знак используют все, что попадается под руку. Целый ряд авто с нечитаемыми номерами можно найти на пересечении Светланской с Уборевича. Каждый день здесь обочина запаркована до отказа, иногда и в два ряда, несмотря на наличие запрещающих знаков по обе стороны. При этом большинство водителей даже не знают, что могут поплатиться за нарушение ППД водительскими правами. Журналисту «КП»-Владивосток» удалось пообщаться с несколькими автомобилистами, спешащими покинуть место запрещённой парковки.

В борьбе с системой любые перчатки хорошиФото: Милана СОКОЛ

Закрыл номер,чем под руку, или ногу попалоФото: Милана СОКОЛ

– Вы видели знак?

– Да видел, но в центре место вообще найти нереально, три круга сделал, пришлось остановиться здесь.

– А номер, зачем закрыли?

– Чтобы не оштрафовали.

– А вы знаете, что таким образом только усугубляете положение? Помимо штрафа, подобное нарушение грозит лишением прав до трёх месяцев.

– Если честно, первый раз слышу, спасибо, теперь буду знать.

Подобный диалог состоялся, как минимум с пятью автомобилистами в разных частях Владивостока. Все опрошенные водители заверили, что даже не подозревали о наказании за скрытые номера. Однако незнание закона не освобождает от ответственности.

Собратья по задумкеФото: Милана СОКОЛ

Очередной нарушительФото: Милана СОКОЛ

Справка

Согласно статье 12.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, запрещается управлять транспортным средством без государственных регистрационных знаков, а также транспортом, регистрационные знаки которого оборудованы или видоизменены с использованием специальных устройств или материалов, препятствующих идентификации номерного знака, либо позволяющих его видоизменить или скрыть.

Грубо говоря, за тряпку на номере владельцу грозит штраф до 5 тысяч рублей или лишение водительского удостоверения на срок до трех месяцев.

Желающий «остаться в тени»Фото: Милана СОКОЛ

Классика жанраФото: Милана СОКОЛ

В попытке обмануть систему автовладельцы готовы выкладывать деньги и за технические приспособления, позволяющие скрывать номера. Уже хорошо известна местным водителям специализированная плёнка, закрывающая регистрационный знак от камер. Прижилась в Приморье и номерная «рамка-перевёртыш», способная изменить установленный госзнак буквально за долю секунды. Поворотный механизм позволяет попросту закрыть номер, или «улыбнуться» в камеру заранее изготовленным дубликатом с подложными данными. Подобные рамки находятся в свободной продаже, их цена начинается от 5 тысяч рублей. Но прежде, чем покупать хитрый механизм, стоит ещё раз задуматься о правомерности подобного лайфхака.

Парковка под знаком никого уже не удивляет во ВладивостокеФото: Милана СОКОЛ

Потенциальный лишённик: частично перекрыл проезд, остановился на переходе и спрятал номерФото: Милана СОКОЛ

Приморские полицейские отслеживают все нововведения в области нарушения ПДД. Лишь с начала 2019 года сотрудники органов внутренних дел привлекли к ответственности больше 2500 водителей, желающих «остаться в тени». Как сообщила пресс-служба УГИБДД УМВД России по Приморскому краю, в прошлом году на нарушении правил установки государственных регистрационных знаков попались 8812 человек.

Закрыл номер, как смогФото: Милана СОКОЛ

Парковка с нарушениями из-за отсутствия местФото: Милана СОКОЛ

Проблема с парковками во Владивостоке заставляет автомобилистов нарушать правила, создавать помеху в движении, оставлять машины на газонах, пешеходных переходах, в узких дворах и буквально занимать любой свободный уголок в городе. При этом с каждым годом количество машин растёт, а число бесплатных парковок уменьшается.

С каждым годом в городе всё больше машинФото: Милана СОКОЛ

Узкие дворы запаркованы повсеместноФото: Милана СОКОЛ

Большинство крупных торговых центров теперь берут плату с автомобилистов за въезд на территорию. При этом местные власти решают вопрос с парковками крайне лаконично и однобоко: устанавливают все больше знаков, после чего эвакуаторы попросту массово увозят авто нарушителей на штрафстоянки. О строительстве новых многоуровневых паркингов говорят не первый год, однако до настоящего момента проекты реализуются лишь на бумаге.

Водители такси вынуждены нарушать ПДДФото: Милана СОКОЛ

Жителям приходится бороться с заезжими автолюбителямиФото: Милана СОКОЛ

Парковка в два рядаФото: Милана СОКОЛ

Приятное исключение из правилФото: Милана СОКОЛ

Останавливаться приходится прямо на светофореФото: Милана СОКОЛ

Припарковался слишком близко к «зебре »Фото: Милана СОКОЛ

Владельцы разных классов авто экономят деньги на стоянкеФото: Милана СОКОЛ

Машину оставили практически на «зебре»Фото: Милана СОКОЛ

Запаркованный центрФото: Милана СОКОЛ

Парковки во Владивостоке: мест нет

Мест для парковки в центре Владивостока становится всё меньше