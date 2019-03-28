«Великий Гэтсби» и «Мастер и Маргарита» — чего еще ждать Владивостоку от своего драмтеатра

В День театра, 27 марта, режиссер и худрук драмтеатра им. Горького Ефим Звеняцкий рассказал журналистам о самом важном в жизни любого актера — грядущих премьерах и гастролях.

— 21 апреля во Владивосток приезжает группа американцев: это хореограф-постановщик и ее муж-драматург. Он, этот американец, написал пьесу по роману Фрэнсиса Скотта Фитцджеральда «Великий Гэтсби», а она поставит ее на нашей сцене. Премьера в октябре, ею мы и откроем следующий сезон.

Однако одними американцами театр довольствоваться на намерен. Есть на сцене драмтеатра место и российским мастерам.

— Модест Абрамов, его хорошо помнит старшее поколение, в 1971 году он ставил здесь совершенно потрясающий спектакль «Старик» и «Кабалу святош» по Булгакову. Будем договариваться с ним по спектаклю, какому — пока секрет.

— Елена Исаева, драматург, написавшая «Эдит и ее демоны», сделала для нас инсценировку «Мастера и Маргариты». Я уже ставил когда-то «Мастера», сейчас это будет уже новый опыт.

Корреспондент «Комсомольской правды» — Владивосток увидел за таким выбором некую тенденцию и не мог не спросить об этом Ефима Звеняцкого.

— Состоявшиеся премьеры «12 стульев», «Опасные связи», готовящиеся «Великий Гэтсби» и «Мастер и Маргарита» — это сознательный курс на кинематографичность театральной сцены? Все эти произведения известны своими экранизациями, некоторые даже «Оскара» получали.

— Выбор кинематографических произведений подряд, конечно, случайность. Другое дело, что сами произведения не случайны. Все упомянутые вами романы — это выдающаяся литература, поэтому ее и растаскивают и кинорежиссеры, и театральные постановщики. Это я вам заявляю со всей ответственностью, хотя и возглавляю кинофестиваль «Меридианы Тихого».

Ранее «Комсомольская правда» — Владивосток писала, что 31 мая на сцене театра состоится премьера трагедии «Царь Эдип» в постановке греческого режиссера Ангелоса Сидератоса.