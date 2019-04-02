«Переживал за жену – потому и дошел»: приморский пенсионер рассказал, как сумел выбраться с заснеженного перевала

В конце марта в Приморье семья пенсионеров угодила в ловушку на заснеженном перевале. Недалеко от Дальнегорска их машина застряла в снегу – и пожилому водителю пришлось пройти 20 километров пешком до ближайшего села. Там он, наконец, сумел вызвать помощь.

Ранее «Комсомолка» вкратце писала об этой истории. Теперь же корреспонденту редакции удалось пообщаться с главным героем инцидента – пенсионером из Дальнегорска Айваром Хертелисом. Несмотря на почтенный возраст (12 апреля ему исполняется 80 лет), приморец полон энергии – и, думается, именно это позволило ему преодолеть непростой путь по заснеженному перевалу.

Помощи ждать неоткуда

Вообще, по местным перевалам Айвар с супругой Валентиной катаются довольно часто. Природа вокруг Дальнегорска живописная, нередко встречаются дикие животные – кабаны и зайцы. Пешком гулять пенсионерам не с руки: оба уже немолоды, а Валентина Андреевна вообще ходит с палочкой. А вот выехать на природу, посидеть с чайком, подышать свежим воздухом – совсем другое дело. Так было и в этот раз. Как рассказал Айвар Хертелис, 28 марта они поехали по знакомому маршруту: через перевал возле села Краснореченский к верховьям Большой Уссурки, а потом снова в город – через перевал «Чертова лестница».

– Мы часто по этому пути ездим, получается такой круг по лесу. Взяли с собой термос с кофе. Машина у меня проходимая – Toyota Caldina с полным приводом. Так что снег на перевале особенно не пугал. Его там достаточно много насыпало, но мы должны были проехать. Однако машина в колею провалилась, и вытащить ее не получилось, – рассказал пенсионер.

Пока Айвар Александрович искал спасателей, его жена сидела в машине посреди заснеженного перевалаФото: 25.mchs.ru

Он четыре часа безуспешно пытался вытащить застрявший автомобиль. К этому времени на перевале уже стемнело, и помощи ждать было неоткуда: за все время по перевалу не проехал ни один автомобиль. Тогда Айвар решил отправиться за помощью в ближайший населенный пункт – село Краснореченский. Жену он оставил в заведенном автомобиле. Там работал обогрев, бензина в «Тойоте» было много – так что смерть от холода Валентине Хертелис не грозила.

Двадцать километров по снегу

– Надел болотные сапоги, отряхнулся и пошел. Я мокрый был: пока машину вытаскивал, весь в снегу извалялся. Но подумал: если буду идти – не замерзну. За жену переживал. Поэтому, наверное, и силы были. Ну инстинкт самосохранения тоже включился. Я, правда, второпях ничего с собой не захватил – ни фонарика, ни ножика, ни спичек. Мне нужно было связь на телефоне поймать, чтобы спасателей вызвать. Ее не было до самого поселка. Я по колее до Краснореченского за несколько часов дошел, – вспоминает Айвар.

В Краснореченском пенсионер оказался в первом часу ночи. Он сразу же пошел в местную пожарную часть – а местные сотрудники вызвали спасателей из села Рудная пристань. Два сотрудника МЧС на проходимом «КамАзе» доставили отважного приморца к оставленной машине – уже под утро. Там их поджидала распереживавшаяся Валентина Андреевна. С ней было все хорошо; спасатели отпоили женщину чаем, а «Калдину» вытащили из снежной ловушки. Автомобиль пенсионеров сопроводили до села, откуда семейная пара отправилась домой, в Дальнегорск. В общем, самый настоящий хэппи-энд.

Застрявшую в снегу машину вытащили спасателиФото: 25.mchs.ru

Как рассказал Айвар, ему не впервой попадать в разные передряги. Дальнегорец много лет занимался охотой и рыбалкой, так что приключалось с ним много всего. Несколько лет назад ему приходилось даже пережидать шторм на моторной лодке в открытом море. Но, думается, теперь пенсионер будет дважды думать, прежде чем отправляться на покорение приморских просторов.

Справка «КП»: Айвар Хертелис – отец младшего сержанта Эдуарда Демешина, героически погибшего в Афганистане в 1982 году. Он служил командиром танка, и при выполнении боевого задания получил тяжелую рану. 26 февраля он умер в окружном госпитале Екатеринбурга. Посмертно награжден орденом Красной звезды. Могила Эдуарда находится на городском кладбище Дальнегорска.