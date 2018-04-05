Что такое гипоксия и чем она грозит

«Это было как глоток свежего воздуха!» - так говорим мы, если вдруг легко и хорошо себя почувствовали. Человек может неделями обходиться без пищи, несколько дней - без воды, но без кислорода он проживет лишь пару минут. Удивительно, но наш организм не может запасать кислород. основу своего клеточного дыхания.

Когда в крови и тканях организма понижается содержание кислорода, появляются признаки гипоксии - нехватки кислорода. Ее первые симптомы - бледность, одышка, учащенный пульс, шум в ушах. При более длительном дефиците кислорода начинаются головная боль и головокружения, сонливость, плохая переносимость стресса и физических нагрузок. Если кислорода не достаточно для работы головного мозга, человек может потерять сознание. Но основной удар гипоксия наносит по растущим детским организмам и ослабленным системам органов пожилых людей. А самое опасное проявление гипоксии - дефицит кислорода у будущей мамы. Плод активно растет, его клетки бурно делятся, сильно нуждаются в кислороде и остро реагируют на его недостаток.

Болезни органов дыхания в хронической форме, гипертония и другие, более опасные, сердечно-сосудистые заболевания, астма - весь этот букет недугов во многом вызван кислородным голоданием из-за обедненного кислородом воздуха.

Так что вопрос «Нужно ли повышать содержание кислорода во вдыхаемом воздухе?» при нашем современном ритме жизни не должен стоять вовсе. Надо лишь выбрать правильный метод.

В конце 18-го века, одновременно с началом развития промышленности, люди осознали и впервые попытались снизить неприятные издержки экологии. Тогда и возникла отрасль медицины - «оксигенотерпия», или «кислородная терапия». Наибольшего развития она достигла во второй половине 20 века, когда стало возможным серийное производство медицинских приборов для кислородотерапии. Сегодня в профилактических целях оксигенотерапия показана практически каждому городскому жителю. Тем более что насытить организм кислородом возможно разными способами. Его можно вдыхать, обрабатывать кожу и даже пить!

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Проще всего это сделать с помощью экспресс-ингаляции из небольшого кислородного баллончика - компактного и простого в обращении. Как только возникнут симптомы гипоксии, он позволит оперативно провести процедуру кислородотерапии в любом месте - на работе, дома или в душном транспорте. Вы легко сможете носить его в сумке, держать под рукой в ящике офисного стола или захватить баллончик с собой на тренировку. Лечение кислородом также стимулирует обменные процессы, благодаря чему оксигенотерапия активно используется в случае различных интоксикаций и для ускорения выздоровления после болезней и травм.

В отличие от таблеток, кислородные баллончики не имеют противопоказаний и не дают аллергических реакций. Баллончики «ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ» содержат 9, 13 или 17 литров кислорода и весят не более 200 грамм. Гарантийный срок их использования - полтора года с даты производства. Вы можете выбрать баллончик нужного объема и подобрать к нему те аксессуары, которые больше всего соответствуют вашим привычкам и ритму жизни. Например, при транспортировке жесткую маску для дыхания можно использовать вместо крышки баллончика. Мягкой маской удобно пользоваться дома или на работе, ну а насадка для кислородных коктейлей полезна не только для вас, но и порадует гостей на любом семейном празднике!

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Скажите твердое «Нет!» гипоксии.

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Перед применением посоветуйтесь с врачом.