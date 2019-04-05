2019-04-05T08:07:29+03:00
Общество

Уголовное дело против бывшего замглавы ТИНРО-Центра прекратили

Юрия Блинова обвиняли в нарушениях при отлове морских млекопитающих
Пётр КАМУШКИН
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Колония Юрию Блинову уже не грозит. Фото: tinro-center.ruКолония Юрию Блинову уже не грозит. Фото: tinro-center.ru
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В криминальной истории, связанной с руководителями Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра (ТИНРО-Центра), появился неожиданный поворот. Уголовное дело одного из фигурантов – замдиректора Юрия Блинова – прекратили.

Блинова вместе с бывшим директором ТИНРО Львом Бочаровым подозревали в превышении должностных полномочий. По версии следствия, они нарушили порядок конкурсных процедур на отлов морских животных для госнужд. Ради освоения квот они передали выделенные Центру разрешения на отлов косаток ООО «Морские животные», которую и учредил другой сотрудник ТИНРО. После отлова косаток обвиняемые имитировали конкурс, перечислив «Морским животным» 13,5 миллионов рублей.

Как сообщил корреспонденту «Комсомолки» представитель Фрунзенского районного суда Владивостока, уголовное дело против Блинова прекратили. Дело в том, что обвиняемый полностью возместил ущерб. Так как раньше он не нарушал закон, а инкриминируемое преступление имело небольшую тяжесть, дело прекратили на основании статьи 76.2 УК РФ.

– Ему назначили судебный штраф в размере 35 тысяч рублей. Уголовное дело и уголовное преследование Блинова прекратилось, – пояснил представитель суда.

Ситуация с уголовным делом против Льва Бочарова пока остается неясной. Вероятнее всего, исход у этой истории будет такой же: в конце концов, весь ущерб уже компенсировали.

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Генпрокуратура возбудила дела против уже уволенных директора ТИНРО-Центра Льва Бочарова и его первого заместителя Юрия Блинова, а также их подчиненного, учредившего подставную фирму (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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