«Громко рычат и вгрызаются в соску»: косолапым приморским сиротам дали имена

Крохотный гималайский медвежонок, которого в конце февраля браконьер оставил без матери, по-прежнему находится в реабилитационном центре в селе Алексеевка Надеждинского района. Вслед за ним весной там оказались еще трое приморских медвежат-сирот. Сначала все были безымянными – просто медвежата, а теперь у каждого появилась кличка. Об этом «КП» - Владивосток» рассказала зоолог межрегиональной общественной организации «Центр «Тигр» Екатерина Блидченко.

- Старшего назвали Арктур. Он уже пытается вставать на задние лапки, есть из миски – причем с каждым днем все аккуратнее и аккуратнее. Остальные – Мири, Беринг и Тучка. Они попали к нам в марте через несколько рук: сначала брат с сестрой, а потом одна темненькая самочка. Малыши были плохо кормленые и немного отставали в росте. Теперь уже откормились у нас, причем Мири стала дружить с Арктуром – можно сказать, у них теперь своя группировка, - смеется собеседница.

По ее словам, малыши - очень жадные до еды и вгрызаются в соски так, что приходится их часто менять. Очень громко рычат, когда едят, чтобы точно никто не отнял. А Беринг – еще и драчун, поэтому его мордочка в боевых царапинах.

Малыши отъелись в центре «Тигр» и теперь охотно лазят по деревьям. Фото: siberian-tiger.ru

- Имена всем нашим медвежатам-сиротам выбирали дети во время конкурса. Раньше мы сами называли животных, а в этот раз решили привлечь жителей Приморья и других подписчиков, и люди в соцсетях очень отзывчиво отреагировали – с радостью предлагали варианты, а мы уже тянули жребий, - добавила Екатерина Блидченко.

Мири раньше была Машей - пока жила у бывших хозяев, но сейчас ей дали другое имя, чтобы в интернете не было путаницы с другими медведицами. Тучка уже тоже есть – байкальская нерпа в Приморском океанариуме, но с ней вряд ли возникнет путаница – все-таки речь идет о животных из разных «стай».