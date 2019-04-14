Кость «человеческой ноги» взбудоражила жителей Владивостока

Приморцы, которым непогода помешала провести выходные на природе, активно обсуждают в соцсетях жуткую находку у популярного пляжа. В Бухте Лазурная (она же – Шамора) кто-то из подписчиков инстаграм-паблика dps_vl обнаружил кость. В результате на странице появилась короткая запись: «На Шаморе, около остановки, лежит кость человеческой ноги».

Почему автор снимка уверен, что это – человеческие останки, непонятно. Но фотография впечатлила многих. К этому часу под снимком набралось уже больше 5700 лайков и почти 500 комментариев.

- Вызывайте ФЭС, они все быстро расследуют, - предложил один из пользователей.

Другие, особо остроумные, считают: надо звать Ольгу Бузову, Шерлока Холмса или следователей-колобков из мультфильма. Появилась версия, что эта длинная конечность все-таки принадлежит лошади, а не человеку.

Редакция «Комсомольской правды» приводит еще несколько комментариев: «Как она туда пришла?», «Кто-то колено гнул от души», «Все на Шамору, кушать шашлык», «Я как то раз череп нашёл ) так себе находка ...)», «Ржу. Хоть новость и не смешная», «Кость не свежая, они даже узнать не смогут «кто ее потерял»... Поэтому в полицию звонить смысла нету, ее максимум эксперт в пакет затолкает, и все».

Обсуждение приняло еще более жуткий характер, когда появились мнения о том, что на Шаморе всегда пропадали люди – в том числе, «бабушка из санатория пропала… так и не нашли».

- Между пляжами было кладбище. Лет 20 назад еще видны были очертания могил, а теперь кафе понастроили и гуляют на костях, - заметил коренной житель Владивостока.