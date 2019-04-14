2019-04-14T03:23:15+03:00
Общество

Во Владивостоке прольется дождь со снегом

При этом будет ветрено и прохладно
Ксения КРЫМОВА
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После выходных начнется улучшение погоды. Фото из архива КППосле выходных начнется улучшение погоды. Фото из архива КП
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По уточненной информации синоптиков, это воскресенье, 14 апреля, в Приморском крае будет дождливым.

- В южной части края местами - сильные дожди, в отдельных районах со снегом. Во Владивостоке также дождь, вечером местами со снегом. И температура в течение дня – максимум +6. Ветер во второй половине дня усилится, - рассказал корреспонденту «Комсомольской правды» пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков.

В целом по краю температура воздуха сегодня +2...+10°C.

В Уссурийске - облачно, до девяти градусов тепла, дождь и северо-западный ветер. В Находке - тоже облачно и дождливо. Температура воздуха +8...+10°C.

По данным многолетних наблюдений, которые ежедневно публикует сайт primpogoda.ru, 14 апреля максимальная температура воздуха во Владивостоке была +18,9 градусов в 1989 году. А самым холодным этот день был в 1980 году: тогда синоптики зафиксировали в столице Приморья температуру −4,5 °C.

В 1956 году по Владивостоку прошелся ураганный ветер со скоростью 40 метров в секунду, а в 2017-ом была гроза.

После сегодняшнего похолодания скоро погода улучшится, и в континентальных районах ожидается выше +20 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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