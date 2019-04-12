В Приморье назначили нового вице-губернатора. Сферу ЖКХ и энергетический комплекс теперь будет курировать Елена Пархоменко.

Как сообщили в пресс-службе приморской администрации, сегодня новый замгубернатора уже сегодня приступила к работе. На своем посту она сменит Гагика Захаряна, который добровольно ушел в отставку 19 марта. Ранее Елена Пархоменко возглавляла департамент по ЖКХ и топливным ресурсам – то есть была непосредственным подчиненным своего предшественника. Это, несомненно, плюс: она хорошо знает все вопросы, с которым ей предстоит решать на посту вице-губернатора.

Как сообщала «Комсомолка», предыдущий замгубернатора по ЖКХ Гагик Захарян был самым богатым приморским вице-губернатором. В 2017 году его доход составил почти 57 миллионов рублей. Это неудивительно: в политику он пришел из бизнеса, и к этому времени успел обеспечить себе безбедную жизнь.

Елена Пархоменко тоже не бедствует. В 2017 году она заработала 2,8 миллиона рублей, ее супруг – 3,3 миллиона. В собственности нового вице-губернатора находится две квартиры. Еще одна квартира и нежилое помещение принадлежат ей и супругу (доля каждого составляет 50%). Своего автотранспорта у Елены Пархоменко нет. Единственным автомобилем в семье – джипом Toyota Land Cruiser Prado – владеет ее муж.