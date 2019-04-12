Команда поселка Терней победила в конкурсе исследовательских проектов «Человек и природа»

Во Владивостоке завершился конкурс исследовательских проектов «Человек и природа». Финалисты должны были не только защитить свои работы, но и предложить решение одной из острых экологических проблем в Приморском крае. По мнению жюри, лучше всех с поставленными задачами справилась команда клуба «Урагус» при центре детского творчества поселка Терней.

В финале во время очного этапа каждая команда должна была в формате «экологического баттла» кратко представить свою работу и ее особенности. Участники придумывали небольшие короткие слоганы, характеризующие их проект. По словам организатора конкурса Елены Зелениной, жюри таким образом оценивали, насколько глубоко каждая команда погружена в тему изучения проблем, поднятых в их работах.

Во время подготовки докладов команда должна работать сообща. Фото: Вадим Попов.

- В первую очередь экспертам было важно понять, насколько хорошо внутри каждой группы выстроена работа между учителем и детьми. Если исследование провел один лишь педагог, а дети принимали номинальное участие, то во время «экологического баттла» у такой команды будет очень мало шансов пробиться в суперфинал, - отметила Елена Зеленина.

Жюри подсчитывают оценки команд. Фото: Вадим Попов.

Все работы участников оценивало профессиональное жюри - эксперты, академики, преподаватели со стажем и научные сотрудники. К слову, все они сходятся во мнении, что многообразие представленных проектов - результат глубокой работы по экологическому просвещению населения.

- Экологические знания необходимы каждому человеку для осознания последствий своих действий для природы и понимания того, как можно снизить негативное воздействие на окружающую среду. Многообразие представленных проектов демонстрирует интерес школьников к вопросам экологии. По сути цель конкурса - научить ребят помогать природе простыми и доступными способами. И спектр их интересов широк: раздельный сбор отходов, водосбережение, экологичный образ жизни, глобальное изменение климата, - говорит заместитель директора по Логистике Сибирской угольной энергетической компании Максим Игнатьев.

В суперфинале каждой команде было предложено найти собственное решение нашумевшей проблемы Приморья - а именно выпуск белух и косаток из «китовой тюрьмы». Необходимо было изучить все предложенные материалы, выявить противоречия, лежащие в основе проблемы, проанализировать решения разных сторон и, самое главное, предложить свои пути выхода из сложившейся ситуации, аргументируя при этом свой выбор.

Командам нужно было рассмотреть все "За" и "против" и принять свое собственное решение. Фото: Вадим Попов.

Руководитель команды клуба «Урагус» Галина Максимова рассказала, что во время презентации они постарались не просто изложить простым и понятным языком свою позицию по освобождению морских млекопитающих, но и задействовать артистизм и таланты юных ребят в команде.

"Никогда не посещайте шоу, где эксплуатируют животных!" - с таким лозунгом выступила команда клуба «Урагус». Фото: Вадим Попов.

- Мы прекрасно понимали, что у каждой команды ответы будут предельно схожими, поэтому решили немного отличиться. Дети сами предложили такую концепцию защиты, видимо это нам и помогло взять первое место. Но этого бы не произошло, если бы на заочном этапе мы предоставили сырой проект. Действительно, ребята проделали огромную работу по наблюдению за гнездованием колонии деревенской и рыжепоясничной ласточек в поселке Терней. Они действительно достойны того, чтобы отправиться на стажировку в НИИ общественного здоровья им. Н. А. Семашко, - отмечает Галина Максимова.

Наставник команды клуба «Урагус» Галина Максимова. Фото: Вадим Попов.

Педагог уверена, что у конкурса большой потенциал. В следующем году, по словам Галины Максимовой, центр детского творчества поселка Терней постарается выставить для участия три команды. Для этого есть все необходимое: успешно реализуемые экологические проекты, желание детей и, что самое главное, бесценный опыт.

Партнеры конкурса: Акционерное общество «Сибирская угольная энергетическая компания», Национальный научно-исследовательский институт общественного здоровья им. Н. А. Семашко Российской академии наук, «Малый порт» (г.Находка), Международный экологический фонд «Чистые моря», Ассоциация морских портов, государственное автономное учреждение профессионального образования «Приморский краевой институт развития образования», Межрегиональный фонд поддержки молодежных инициатив «Татьянин день - Приморье», Московский государственный институт международных отношений.