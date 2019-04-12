«Это - настоящая рок-н-рольщица»: Лобода дала еще один шанс девочке из Владивостока

Жители Дальнего Востока первыми в стране посмотрели соревнования троек в команде Светланы Лободы. Как уже сообщала «КП» - Владивосток», среди участников шестого сезона есть жительница Приморья – девятилетняя Катя Гаврилюк. Во время слепых прослушиваний она спела «До свиданья, мама!» из репертуара взрослой группы «Моральный кодекс», а сейчас – «Кружит» («Эндорфины пошли, фантазии пошли»).

- Это - настоящая рок-н-рольщица. Она была полна энергии, и я подумала, что Катя должна быть в моей команде, - отметила LOBODA перед сегодняшним выступлением.

Для Светланы Лободы, как выразился ведущий Дмитрий Нагиев, "наступила трагическая минута выбора"Фото: Оксана КИСЕЛЁВА

Из каждого трио наставнице нужно было выбрать только одного вокалиста, а потом победители в тройках вновь вышли на сцену – исполнили свои «слепые» песни.

Сначала соперниками приморской участницы были Арина Пехтерева из Могилева и Егор Чичин из Новомосковска. Их совместное выступление песни «Кружит» было настолько энергичным, что член жюри Пелагея сравнила его с цунами. А костюмы – такими занятными и яркими, что ведущий шоу Дмитрий Нагиев в шутку назвал их пижамками.

Арина Пехтерева, Егор Чичин и и Катя Гаврилюк спели «Кружит». Фото предоставила редакции КП Анастасия Гаврилюк

Светлана Лобода выбрала представительницу Владивостока, подчеркнув, что «Катя – это малышка, которая имеет свой характер». И малышка тут же побежала с радостным визгом к родителям – обниматься. Призналась, что не ожидала услышать свое имя – думала, что выиграет Егор:

- Он – очень крутой. И Арина очень крутая. Они оба – классные ребята.

Дальше все было стремительно: в пятерку сильнейших попали также Анастасия Иванова из Петербурга; Роберт Багратян (Ростов-на-Дону), который напомнил Светлане Лободе знаменитого Фредди Меркьюри; юная грузинка из Москвы Нино Чеснер и дочка певицы Алсу – Микелла Абрамова. Катя снова «зажгла», напомнив всем, что она - еще и солистка рок-группы «БанДа», правда, на этот раз не стала наступать на свой талисман – зайца Бузю, за которого раньше очень переживали зрители.

Из пятерых Лобода прагматично выбрала Нино и Роберта, чьи выступления набирают в интернете миллионы просмотров и тысячи восторженных комментариев. Катя же расстроилась и сквозь слезы поблагодарила своих родителей; а также Светлану - за то, что повернулась к ней в начале сезона и Дмитрия Нагиева – «за то, что обнимает сейчас». Лобода в ответ подбодрила и пообещала, что уже скоро будут новые встречи на Первом канале. Через неделю в эфире разыграют три дополнительные путевки в финал.

- Микелла Абрамова, Настя Иванова и наша Катя будут бороться в прямом эфире 19 апреля за выход в финал, - рассказала «Комсомолке» мама приморской участницы, Анастасия Гаврилюк. – В 21:30 по московскому времени начнутся выступления представителей всех трех команд, а потом зрительское голосование. И от каждой команды еще один человек добавится к финалистам. Поэтому мы пока остаемся в Москве и будем бороться дальше. Уже 26 апреля состоится финал.

Микелла Абрамова, Катя Гаврилюк и Настя Иванова через неделю поборются за выход в финал. Фото предоставила редакции КП Анастасия Гаврилюк