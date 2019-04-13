Во Владивостоке наглый водитель не пропустил скорую

Владивостокский водитель накануне решил побить рекорд по наглости. Мужчина не пропускал скорую помощь, фактически заблокировав ей дорогу – а затем занял парковку для инвалидов.

Произошло все в разгар рабочего дня, в районе Эгершельда. Началась эта история на улице Бестужева. Машина скорой помощи, спешащая на срочный вызов, оказалась фактически блокирована легковой Toyota Corolla. Водитель иномарки (по словам очевидцев, мигрант) не пропускал сигналящих ему медиков. Ни сигналки, ни гудки, ни обращения по рации не возымели никакого воздействия. Водитель, ни на что не обращая внимания, ехал посреди узкой дороги, не прижимаясь к обочине. Обогнать «Тойоту» водитель скорой помощи смог только в районе Казанского моста.

vlnews24 Владивосток. Водитель не пропускает скорую помощь

Вскоре машину нарушителя обнаружили на соседней парковке. Водитель припарковался на стоянке для инвалидов, вновь нарушив закон. Информацию о проделках наглого водителя очевидцы уже передали в городскую полицию. Вероятнее всего, в скором времени его настигнет заслуженная кара.

Стоит отметить, что подобные инциденты во Владивостоке происходят регулярно – и не только на дорогах. Так, прошлой осенью охранники ТЦ «Седанка-Сити» не выпускали со стоянки машину скорой помощи с пациентом. С медиков требовали 50 рублей за пребывание на местной стоянке – и без этого отказывались открывать шлагбаум. Тогда в историю также подключилась полиция.