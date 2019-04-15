Ким Чен Ын может посетить Владивосток в конце апреля

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в конце апреля может посетить Владивосток. В приморской столице он встретится с президентом Владимиром Путиным, сообщает «Комсомолка» со ссылкой на южнокорейское агентство «Ренхап».

26-27 апреля в Пекине состоится форум «Один пояс, один путь». В нем примет участием и президент России Владимир Путин. Ожидается, что перед этим он остановится во Владивостоке. По данным южнокорейских источников, в приморской столице Путин встретится с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

«Русский президент совершит поездку на Дальний Восток примерно 24 апреля. Довольно высок шанс того, что примерно в это время состоится встреча на высшем уровне между Россией и Северной Кореей», - сообщил один из собеседников «Ренхапа».

По данным другого источника, Путин и Ким Чен Ын встретятся до или после форума «Один пояс, один путь». Тем более что представители КНДР явно готовятся к участию в мероприятии.

Конкретики пока нет – но еще в начале марта в Кремле говорили о том, что встречу российского и северокорейского лидеров обсуждают по дипломатическим каналам. Косвенным подтверждением этой информации является недавний визит в Россию руководителя правительственного аппарата КНДР Ким Чан Сона. Политик посещал Москву и Владивосток 19-25 марта. Именно Чан Сон отвечает за подготовку зарубежных визитов Ына.

Действительно ли состоится встреча двух лидеров, пока неясно. Однако Путин зовет корейского диктатора в гости еще с прошлого года. Ким Чен Ына даже приглашали на последний саммит ВЭФ – приглашение ему передавал министр иностранных дел Сергей Лавров. Однако тогда руководитель Северной Кореи не смог приехать на саммит из-за переговоров с южным соседом.

Справка «КП»:

«Один пояс и один путь» - выдвинутое Китаем предложение объединённых проектов «Экономического пояса Шёлкового пути» и «Морского Шёлкового пути XXI века». В рамках проекта «Экономического пояса Шёлкового пути» рассматривается создание трёх трансевразийских экономических коридоров: северного (Китай - Центральная Азия - Россия - Европа), центрального (Китай - Центральная и Передняя Азия - Персидский залив и Средиземное море) и южного (Китай - Юго-Восточная Азия - Южная Азия - Индийский океан).