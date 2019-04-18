2019-04-18T05:22:02+03:00
Общество

Примгидромет: одевайтесь потеплейте и гуляйте на выходных

Ведущие программы «Что приморцу хороШоу» согласились, что весенний пуховик не помешает
Ксения КРЫМОВА
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Во Владивостоке и Находке пока прохладнее, чем в УссурийскеВо Владивостоке и Находке пока прохладнее, чем в УссурийскеФото: Александр ВАСИЛЬЕВ
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Пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков вышел сегодня в прямой эфир радио «Комсомольская правда» - Приморье» и рассказал, какая погода ждет приморцев в ближайшие дни. По его словам, обойдется без осадков – то есть без каких либо сюрпризов в виде дождя с мокрым снегом, как в прошлое воскресенье.

- При этом сохранится контраст температуры. Значительно теплее будет в континентальных районах: 16 – 20 градусов и выше в дневные часы. На побережье - в том числе, во Владивостоке и Находке, будет прохладнее: максимальные температуры – 9-12 градусов. В Уссурийске, конечно, теплее – до 18 градусов днем. А ночью температуры – достаточно бодрящие: чуть выше нуля, но не минус. В целом – достаточно ровное окончание недели, - отметил пресс-секретарь Примгидромета.

Он заверил, что в субботу и воскресенье можно отправиться на природу, но при этом не забывать про ветер с моря, который добавляет ощущение прохлады. Поэтому достаточно надеть вещи потеплее, чтобы гулять комфортно.

- Весенний пуховик не будет лишним, - заметил ведущий Илья Кузнецов.

- У меня есть такой – тонкий и теплый, - заверил Виктор Чулков.

- Он у всех есть, - вздохнул соведущий Алексей Самуськов.

Также в эфире поговорили об открытии нового лабораторно-производственного корпуса Примгидромета – для сотрудников Центра мониторинга загрязнения окружающей среды. Специалисты продолжат следить за состоянием воздуха, воды и почвы в регионе, но условия труда будут уже гораздо лучше; оборудование – новое и современное. По словам Чулкова, модернизация произошла существенная, и сейчас этот корпус – самый современный на Дальнем Востоке, а может быть, и один из лучших в стране.

Во Владивостоке открыли новое здание Центра мониторинга загрязнения окружающей среды. Фото: primpogoda.ru

Во Владивостоке открыли новое здание Центра мониторинга загрязнения окружающей среды. Фото: primpogoda.ru

По словам Виктора Чулкова, новый корпус Примгидромета – самый современный на Дальнем Востоке. Фото: primpogoda.ru

По словам Виктора Чулкова, новый корпус Примгидромета – самый современный на Дальнем Востоке. Фото: primpogoda.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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