Из-за циклона в Приморье отменили десяток автобусов и авиарейсов

СЕГОДНЯ 05:40 2019-04-14T05:47:56+03:00

Из-за циклона сегодня смогли улететь не все самолеты в Приморье Фото: Вадим ЛУКОВЕНКОВ

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В связи с ухудшением погоды в воскресенье в Приморском крае отменили часть внутренних авиарейсов и междугородних автобусов. Как сообщили «Комсомольской правде» в справочной аэропорта Владивосток, сегодня авиакомпания «Аврора» отменила утренние вылеты из приморской столицы на север края - в Дальнегорск и Терней. Соответственно, не будет оттуда и воскресных обратных рейсов.

Кроме того, дождь со снегом сказался на автобусном сообщении. С автовокзала во Владивостоке не было рейсов в Уссурийск в 10:50 и 12:05, в Черниговку (11:10) и Новопокровку (11:45).

Также диспетчер автовокзала предупредил об отмене автобусов: Владивосток – Покровка в 13:30, в поселок Врангель в 14:50, в Находку в 15:10 и 19:10.

ИСТОЧНИК KP.RU