2019-04-18T10:14:14+03:00
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Полицейские стали крестными дальневосточного леопарда Степы

У завидного жениха в национальном парке есть несколько перспективных невест
Оксана КИСЕЛЁВА
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На стене со следами леопардов появилась еще одна деревянная лапаНа стене со следами леопардов появилась еще одна деревянная лапаФото: leopard-land.ru
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Полиция Приморского края официально стала хранителем дальневосточного леопарда по имени Степа. В августе 2018 года «Комсомольская правда» писала, что один из обитателей национального парка «Земля леопарда» перестал быть просто Leo 86M: в конкурсе имен победил вариант дядя Степа - в честь героя произведений советского поэта Сергея Михалкова. А предложил этот вариант начальник краевого управления МВД, генерал-майор Николай Афанасьев.

Леопард Степа - завидный жених с несколькими невестами Фото: leopard-land.ru

Леопард Степа - завидный жених с несколькими невестамиФото: leopard-land.ru

— Официально этого леопарда назвали Степа, но полицейские все-таки называют его, любя, дядя Степа, — рассказал сегодня «КП» - Владивосток» главный специалист по связям с общественностью нацпарка Иван Раков. — Сейчас мы вручили заместителю начальника УМВД России Сергею Бартковскому документ, подтверждающий статус хранителя краснокнижного хищника. А на стене со следами леопардов появилась еще одна деревянная лапа. Полицейские давно активно помогают нам в борьбе с главными врагами леопарда – браконьерами. В прошлом году на «Земле леопарда» возбудили 107 административных и 9 уголовных дел в отношении нарушителей, прошли десятки совместных рейдов.

—Для нас важно развитие эффективного взаимодействия с полицией. Оберегая территорию дальневосточного леопарда, сотрудники УМВД теперь могут знать, что они трудятся, в том числе, на благо своего подопечного, - отметил директор ФГБУ «Земля леопарда» Виктор Бардюк.

Замначальника УМВД России по Приморскому краю Сергей Бартковский получил сертификат хранителя леопарда Leo 86M Фото: leopard-land.ru

Замначальника УМВД России по Приморскому краю Сергей Бартковский получил сертификат хранителя леопарда Leo 86MФото: leopard-land.ru

Национальный парк «Земля леопарда» находится рядом с селом Барабаш Хасанского района, в 120 километрах от Владивостока. Там же – визит-центр нацпарка.

Leo 86M – взрослый самец, живущий в центральной части парка. Среди его соседей – такие местные знаменитости как Бэри и леопард-плейбой Тайфун. По словам сотрудников нацпарка, с которыми пообщался корреспондент «Комсомольской правды», Степа частенько переходит границу и отправляется в Китай, но потом возвращается. Ему – около шести лет, и он в хорошей физической форме: судя по данным фотоловушек, не боится трудностей, зимой преодолевает огромные сугробы и охотится без проблем. У него есть сразу несколько перспективных невест, поэтому Степа считается завидным женихом. И не исключено, что в районе его обитания фотоловушки скоро зафиксируют новорожденных котят.

ИСТОЧНИК KP.RU

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