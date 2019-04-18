Маршрут не для слабонервных: трасса Владивосток - Находка рискует стать самой опасной дорогой Приморского края

Буквально за короткий срок трасса Владивосток - Находка превратилась в полосу препятствий. Чтобы доехать из пункта А в пункт В без последний, придется очень постараться. На дороге автомобилиста поджидают неприятные сюрпризы в виде глубоких ям, вздутого полотна, которое местами и вовсе отсутствует. С такими словами в редакцию «Комсомольской правды» обратились приморцы, которые очень часто ездят по этому маршруту. Корреспондент «КП» прокатился по «убитой» дороге, чтобы лично убедиться в ее состоянии.

Маршрут взял старт из поселка Ливадия, который расположен под Находкой. Легковой автомобиль направлялся в сторону дальневосточной столицы. Вот только водитель еще не знал, что его ждет на пути. Трасса из Находки никогда не славилась своим ровным покрытием, но то, что происходит на дороге сейчас, шокирует даже местных жителей. К слову, почти в том же районе расположен и знаменитый мост через реку Литовка. Конструкция обрушилась еще в феврале 2016 года, а напротив нее почти сразу же появился временный мост. Сейчас строители приступают к завершающей стадии возведения, готовятся к бетонированию. Для проезда переправу планируют открыть в июне 2019 года, но сейчас не об этом.

Мост через реку Литовка.Фото: primorsky.ru

Если дорогой в районе Новолитовска сейчас активно занимаются, то трасса в сторону города Фокино находится в плачевном состоянии. На подъезде к Фокинскому городскому округу правая полоса дороги - в сторону Владивостока - частично разрушена. Асфальт как будто бы сняли, а образовавшуюся яму присыпали землей. Чтобы преодолеть этот участок пути, пришлось заметно снизить скорость. К слову, знаков, предупреждающих об опасности, вдоль обочины не оказалось. Между тем, только проехав весь маршрут, корреспондент выяснил, что эта яма была далеко не самой страшной.

Состояние трассы Владивосток - Находка.Фото: Евгений ШТЫГАЙЛО

В районе поселка Руднево, перед местным кафе, по дороге словно проехался танк. Местами трасса выдавлена, а местами прямо посреди дороги торчат холмы из асфальта. Обрулить все эти препятствия очень сложно, и неопытные водители с этой задачей справляются, конечно, не сразу. Как итог: пробитый поддон, разбитая ходовая часть автомобиля и даже порванные колеса. Это самая малая толика, которой можно отделаться при прохождении участка.

Дорога возле поселка Руднево.Фото: Евгений ШТЫГАЙЛО

Совсем недавно недалеко от этого участка дороги, в районе Сиудема - так это место называют местные жители, перевернулся автомобиль такси с пассажирами. Сам транспорт вылетел с трассы в кювет и приземлился на крышу. Теперь машина больше похожа на смятую консервную банку. По предварительной информации известно, что серьезно никто не пострадал. Повезло.

Фото: dpscontrol.

Дальше на какое-то время можно выдохнуть: дорога позволяет автомобилисту проехаться без происшествий, однако расслабляться все равно не стоит. После аварийного моста, который уже как несколько лет закрыт для проезда, ситуация обстоит еще хуже. На правой полосе дороги асфальта просто нет. Глубокая яма заставляет автомобилистов выскакивать на полосу, предназначенную для встречного движения и создавать аварийные ситуации. Водители даже не переживают за тот факт, что все нарушения фиксирует камера - в этом случае техническое состояние автомобиля, видимо, дороже.

Поселок Домашлино.Фото: Евгений ШТЫГАЙЛО

В момент, когда по этому участку ехал корреспондент «Комсомолки», рабочие частично сняли верхний слой асфальта, засыпали яму щебнем и камнями, а после - приступили к выравниванию поверхности. Эту манипуляцию специалисты проводят уже во второй раз. Со слов местных жителей, первая попытка «починить» дорогу успехом не увенчалась: проезжающие автомобили быстро растащили булыжники по всей трассе, и тогда помех на дороге стало еще больше.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/703899" frameborder="0"></iframe> Сотрудники «Примавтодора» приводят в порядок трассу.Евгений ШТЫГАЙЛО

Далее начинается подъем в гору. Невысокий, но, тем не менее, видимость здесь нулевая. Встречный автомобиль нельзя увидеть до тех пор, пока сам не поднимешься наверх маленького перевала. В это же время на правой полосе дороги асфальт буквально отсоединился от трассы и теперь хаотично лежит огромными кусками. Чтобы преодолеть этот участок, волей неволей приходится выезжать на «встречку». Есть и другой вариант - прокатиться прямо по асфальтовым кускам и серьезно повредить кузов машины, и это в лучшем случае.

Опасный перевал.Фото: Евгений ШТЫГАЙЛО

О состоянии дороги местные жители отзываются, мягко говоря, нелестно. Один из приморцев рассказал, что пару лет назад здесь разбились его друзья.

- Опасная дорога. Почти два года назад на перегоне Домашлино-Душкино, 110 километр, друзья погибли. Тот самый случай, когда рейсовый автобус вылетел на встречку из-за ямы прямиком в Terios. Бились, судились, в итоге дело закрыли, и никто наказания не понес, никакой помощи семье, - рассказал парень.

Здесь тоже не так давно произошла две аварии. О ДТП теперь напоминают автомобильные запчасти, которые валяются в кустах.Фото: Евгений ШТЫГАЙЛО

Между тем, некоторые предлагают миновать дорогу в объезд - через Партизанск. Это, конечно, добавит к маршруту примерно 100 километров, но зато и машина в порядке будет, и нервы целыми останутся. Тогда назревает вопрос, что же делать тем, кто живет в промежуточных между Владивостоком и Находкой населенных пунктах?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/703900" frameborder="0"></iframe> Вот так автомобилисты проезжают по дороге.Евгений ШТЫГАЙЛО

Вся дорога вплоть до заезда в город Фокино находится в ужасном состоянии. В самом населенном пункте ситуация уже чуть лучше. Совсем недавно дорогу здесь привели в порядок, вот только теперь покоя местным жителям не дает мост после автовокзала в сторону Владивостока. Конструкция, как говорят фокинцы, еле дышит, а сам мост и вовсе треснул в некоторых местах. Альтернативные заезды в город, конечно, есть, вот только проехать по ним сможет не каждый автомобиль.

Мост на въезде в Фокино. Фото: предоставлено очевидцами.

После Большого Камня есть отрезок пути, который не сравнится ни с чем, увиденным ранее: дорогу устилает ровный асфальт, где даже можно разогнаться, но ненадолго. Далее - снова полоса препятствий и стройка, которая длится уже несколько лет. Часть дороги рабочие давно перекрыли, а взамен отсыпали объезд, который заасфальтировали. К слову, асфальт держался на этом участке пути недолго, и теперь там просто грунтовая дорогая, с торчащими из земли острыми камнями, мелким щебнем, отлетающим от колес в стекла, пылью, грязью и так далее.

Кстати, 9 апреля в Приморье побывал министр транспорта. Евгений Дитрих подробно изучил процесс ремонта дорожного полотна в регионе, обсудил новые проекты, среди которых - Владивостокская кольцевая дорога, а также проинспектировал стройку моста через реку Артемовка - часть транспортного коридора Приморье-1. Участок дороги, о котором говорится выше, как раз таки относится к этому коридору. Новая трасса сократит путь до Находки примерно на полчаса. Мост через реку Артемовка специалисты планируют возвести уже к 2020 году. Обещают даже уложиться в сроки.

Уже в четверг корреспондент «КП» в прямом эфире радио поделился своими впечатлениями от поездки.

- Если двигаться со стороны Владивостока, проезжая Большой Камень, в сторону Находки, то дорога еще терпима. В обратную сторону я насчитал мест 10, где можно просто убиться. Машины резко тормозят, уходят на полосу встречного движения или в сторону кювета. Все сложно. 30-40 сантиметров торчат валуны, и на легковушке просто не проехать. Для начала нужно просто разровнять дорогу грейдером. Они либо вглубь уходят, либо в высоту. Ездить там ночью опасно, например. Знаки предупредительные стоят, но водитель явно не ожидает, что там не просто неровная дорога, а провал, - констатировал Евгений Штыгайло.