Владивостокские школьники устроили «разборки» с битами и пистолетом

Во Владивостоке началась проверка после видеоролика с дракой подростков. Настоящий межнациональный конфликт дети разрешили с помощью кулаков, биты и пистолета.

Накануне в социальных сетях опубликовали видеоролик, на котором запечатлена драка русских школьников со сверстниками ближневосточной национальности. Как утверждает автор видео, произошло все на одном из пустырей Владивостока.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/704150" frameborder="0"></iframe> Драка подростков Владивосток.

Началось все с поединка двух школьников. Оппоненты привели с собой друзей – всего на пустыре собралось около двадцати ребят. После того, как мальчик в зеленой куртке проиграл бой, противники обступили его толпой. Ребята восточной национальности начали материть и пинать проигравшего. Один из агрессоров достал пистолет – или что-то похожее на него. В общем, к «разборкам» школьники как следует подготовились – еще один участник конфликта принес с собой бейсбольную биту.

Под дулом пистолета школьника заставили извиниться. Скриншот видео

Парня в зеленой куртке заставили встать на колени и под дулом пистолета извиниться перед обидчиками. Судя по всему, побитый мальчик до этого нелестно отозвался о лицах восточной национальности - из-за чего и произошел конфликт.

До сих пор непонятно, действительно этот инцидент случился во Владивостоке. Вполне возможно, что видеоролик является фейковым – и на нем запечатлели вообще не приморскую столицу. Как сообщили «Комсомолке» в краевом управлении Следственного комитета, пока этого не знают даже правоохранительные органы.

Откуда у школьника взялся пистолет, еще предстоит выяснить правоохранительным органам. Скриншот видео

– Мы проводим проверку. Выясняем, действительно ли происходило что-то подобное во Владивостоке. Пока никакой подтверждающей информации у нас нет, - рассказала помощница руководителя управления Следственного комитета Аврора Римская.

Между тем, как рассказал источник «Комсомольской правды», некоторые из этих школьников – действительно жители Владивостока. Речь, в частности, о парне в темной кофте, вышедшего на поединок. Раньше он частенько обретался в одном из домов на проспекте Красного знамени – отдыхал там со своей компанией. Несколько раз эти посиделки заканчивались приездом полиции: соседи вызывали полицию из-за громкого шума.

Паренек в темной кофте раньше уже общался с полицией. Скриншот видео

Паренек, который принес пистолет, тоже видели в приморской столице. Так что с большой вероятностью участников потасовки в скором времени найдут и накажут.

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Накануне в социальных сетях опубликовали видеоролик, на котором запечатлена драка русских школьников со сверстниками ближневосточной национальности. Как утверждает автор видео, произошло все на одном из пустырей Владивостока (подробности)