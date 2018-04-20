Достроить ЖСК «Остров» могут уже в этом году

Недостроенный поселок для дальневосточных учёных ЖСК «Остров» на Русском снова оказался в центре внимания. Нынешний подрядчик - ИСК «Аркада» - прекратил строительство домов, которые, к слову, должен был сдать еще в 2018 году. Теперь в кооперативе приняли решение изъять часть не начатых работ и передать их другой компании - «РК Строй». С появлением нового подрядчика работы возобновились.

У РК Строй уже есть опыт помощи по достройке объектов обманутых дольщиковФото: Анна ПЛЕТНЕВА

Председатель правления ЖСК «Остров» Иван Нагорный вспоминает, что сначала «Аркада» держал неплохой темп. В 2017 году стройка начала угасать. За шесть лет ни один из коттеджей так и не был веден в эксплуатацию. Генподрядчик объясняет это нехваткой проектной документации и тем, что правление кооператива и вовсе плохо принимает работы. В ЖСК говорят, что в «Аркаду» они перечислили в общей сложности около 70% от стоимости контракта, а работ при этом выполнено максимум процентов на 30.

- В этой сложной ситуации мы изъяли часть работ, которые «Аркада» не может выполнить, и передали их компании «РК Строй». Вот это все - буквально за три недели, - рассказал Иван Нагорный.

Председатель правления ЖСК «Остров» Иван Нагорный.Фото: Анна ПЛЕТНЕВА

По словам Алексея Адикаева, представителя компании «РК Строй», подрядчик приступил к работе в начале апреля.

-На сегодняшний день у нас готово уже, примерно, 30 котлованов. Сейчас идут монолитные работы. Закончим все до конца августа, по крайней мере, эти 40 домов точно, - отметил Алексей Адикаев.

Представителя компании «РК-Строй» Алексей Адикаев.Фото: Анна ПЛЕТНЕВА

Несмотря на все трудности, стройка наконец возобновилась: повсюду рабочие, техника, разрыты выемки под новые дома. Но только в той части, которая находится в ведении «РК Строй». На участках, которые закреплены за «Аркадой», стройка по-прежнему заморожена.

Стройка в поселке ожила с появлением другого подрядчика.Фото: Анна ПЛЕТНЕВА

Иван Нагорный отметил, что власти сейчас находятся в сложной ситуации. В феврале 2019 года в арбитражный суд Приморского края было подано заявление о признании несостоятельным подрядчика ООО ИСК «Аркада», истцом выступил Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства (создана правительством в 2017 году, чтобы защищать дольщиков от недобросовестных подрядчиков). Однако суд позволил «Аркаде» работать дальше.На сегодняшний день «Аркада» имеет порядка 600 млн. руб. неотработанного аванса, полученного от ЖСК «Остров». Пайщики требует возврата этих денег, чтобы передать их новому подрядчику для завершения проекта.

По поручению Правительства вопросом достройки домов занялся единый институт развития в жилищной сфере - компания ДОМ.РФ. На встрече с пайщиками в ноябре прошлого года генеральный директор ДОМ.РФ Александр Плутник сообщил, что финансирование достройки домов не ляжет новым бременем на плечи будущих собственников квартир.

- К сожалению, подрядчик «Аркада» взял на себя обязательства, которые не может выполнить. Теперь необходимо дополнительное финансирование, которое нужно собрать либо с преподавателей и ученых ДВФУ, либо получить какой-то другой источник. Это главная сложность. ДОМ.РФ сейчас совместно с нами прорабатывает эти решения, - уточнил Иван Нагорный.

Изначально планировалось, что грандиозный проект обеспечит преподавателей и сотрудников ДВФУ комфортным и доступным жильем. Правительство проект поддержало и поручило Агентству по ипотечному и жилищному кредитованию (ныне ДОМ.РФ) выделить на эти цели 40 гектаров на острове Русский безвозмездно. ДОМ.РФ также выделил более 500 млн на строительство дорог, инженерных сетей и благоустройство территории.

ЖСК «Остров» не могут достроить уже седьмой год.Фото: Анна ПЛЕТНЕВА

Свои собственные деньги и средства, выделенные ДОМ.РФ, пайщики перевели «Аркаде». Оставалось всего ничего – дождаться переезда. Однако что-то пошло не так. Строительство посёлка оказался практически заморожено.

Эти дома стоят в таком виде уже больше года.Фото: Анна ПЛЕТНЕВА

- Всего 378 мест, на сегодняшний момент 350 из них заполнено. Большая часть людей уже внесла 95 процентов взноса, остальные пять процентов ЖСК «Остров» должен собрать после завершения строительства. Все дома сейчас распроданы, - отметил Иван Нагорный.

Между тем, пока «Аркада» не завершит свою часть стройки, «РК Строй» сдать дома тоже не сможет. Однако не исключен и другой вариант: недоделки нынешнего подрядчика придется устранять новому.

Цемент буквально «выливается» из стен.Фото: Анна ПЛЕТНЕВА

- Пока «Аркада» все равно является исполнителем по основной части. Если компания не справится с задачей, то придется искать другие решения. Я так понимаю, что правительство дало поручения завершить работы до конца этого года. Если «Аркада» не справится, то стройку передадут компании «РК Строй», - подытожил председатель правления ЖСК «Остров».

Генеральный план поселка.Фото: Анна ПЛЕТНЕВА

К слову, у нового подрядчика уже есть опыт помощи обманутым дольщикам. В декабре 2015 года компании на достройку было передано 145 жилых объектов незавершенного строительства обанкротившейся группы компаний «СУ-155» в 14 регионах России. К концу 2018 году было завершено строительство более 90 процентов домов. Пайщики ЖСК «Остров» надеются, что смогут помочь и им, и сотни семей дальневосточных учёных всё-таки обретут долгожданные дома на острове Русском уже в этом году.