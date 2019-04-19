Полиция возбудила уголовное дело после жесткой «разборки» подростков во Владивостоке

Владивостокская полиция установила личности всех подростков, участвовавших в «разборках» с битами и пистолетом. Сейчас с участниками драки работают полицейские.

Как сообщала «Комсомолка», накануне в социальных сетях опубликовали видеоролик, на котором запечатлена драка школьников. Одного из ребят, 17-летнего парня, сильно побили – а затем под дулом пистолета заставили извиняться. Еще один участник конфликта принес с собой бейсбольную биту.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/704150" frameborder="0"></iframe> Драка подростков Владивосток.

По информации пресс-службы владивостокского управления МВД, драка произошла на улице Адмирала Горшкова (микрорайон «Снеговая падь»). Случилось все еще неделю назад, 13 апреля – но видео «всплыло» только сейчас.

По факту происшествия городском отделе полиции №3 возбудили уголовное дело. Речь идет о 112 статье Уголовного кодекса («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»). Его фигурантом, судя по всему, станут несколько избивших 17-летнего школьника ребят.

Что за пистолет ребята принесли на "разборку", сейчас выясняют в полиции

Сейчас во всех обстоятельствах дела разбирается полиция. Им также предстоит выяснить, что за пистолет оказался в руках у одного из ребят. Инспекторы по делам несовершеннолетних уже пообщались с родителями подростков, участвовавших в драке. «Комсомольская правда» будет следить за развитием событий.

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