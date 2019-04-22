В Приморье начали продавать льготные авиабилеты

В Приморье стартовала продажа льготных авиабилетов в Москву и Новосибирск. Субсидированные тарифы предлагает компания «Аэрофлот».

Как сообщили в приморском департаменте транспорта и дорожного хозяйства, билет от Владивостока до Москвы обойдется приморцам в 7400 рублей. Рейс до Новосибирска будет стоить 5900 рублей.

Правом на льготный авиабилет могут воспользоваться только некоторые категории пассажиров. Это молодые люди до 23 лет, многодетные семьи, инвалиды первой группы с сопровождающими, дети-инвалиды, инвалиды с детства (второй и третьей групп). Также субсидируемые билеты могут приобрести женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет. Несмотря на изменение пенсионного возраста, «Аэрофлот» не повысил «пенсионерский» возрастной порог.

Примечательно, что в этом году программа льготных авиаперевозок будет действовать круглый год. Раньше программа действовала с 1 марта по 1 декабря – но после просьбы приморской администрации ее расширили. Премьер-министр Дмитрий Медведев принял соответствующее решение прошлой осенью.

Уточнить информацию о льготных билетах можно в кассах «Аэрофлота», а также по круглосуточному телефону 8-800-200-66-66. Впрочем, дозвониться по этому номеру не так-то просто: большую часть времени он занят. Вероятно, это связано с ажиотажем вокруг покупки билетов.

Помимо Приморья, программа субсидируемых перелетов действует в Хабаровском крае, Якутии, Сахалинской и Магаданской областях, а также на Камчатке. Номенклатура рейсов в некоторых регионах шире: так, из Хабаровска можно улететь в Красноярск и Иркутск, из Южно-Сахалинска – в Хабаровск, и так далее. К слову говоря, перелет из Владивостока в Москву – один из самых дорогих в программе. Больше стоит только билет из Петропавловска-Камчатского – 7500 рублей.

Как писала «Комсомолка», субсидируемые перелеты от «Аэрофлота» традиционно пользуются огромным спросом. В прошлом году приморцы по несколько суток проводили в очереди, чтобы купить заветный билет. Раскупают их, как правило, в считанные дни – максимум за неделю.