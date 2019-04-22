В администрации Приморья появятся двойные должности

По предложению губернатора Олега Кожемяко некоторые вице-губернаторы одновременно будут и директорами департаментов – в том случае, если 23 апреля инициативу одобрит Законодательное собрание Приморского края. А в этом, как сообщает корреспондент «Комсомольской правды», сомнений нет: в понедельник вопрос предварительно обсудил комитет по региональной политике, законности и международному сотрудничеству. Поддержали в трех чтениях единогласно – даже коммунист Артем Самсонов, который воздержался на этапе первого чтения.

Проект закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Приморского края» представила директор департамента государственной службы и кадров администрации региона Алла Ешукова.

- Законопроект разработан по поручению губернатора в целях совершенствования и эффективности управления органов исполнительной власти, а также сокращения численности и расходов на содержание государственных гражданских служащих. Предлагается дополнить перечень государственных должностей Приморского края новой должностью: вице-губернатор – директор департамента. Возможность двойного наименования должностей предоставлена субъектам Федерации указам президента «О типовых государственных должностях субъектов Российской Федерации». Изменения внесены в 20015 году. Такая практика используется в других субъектах РФ: это, например, Алтайский край, Ленинградская область, Томская, Ульяновская, - отметила Ешукова.

Она добавила, что изменения обойдутся без дополнительных расходов, а значит, не понадобятся коррективы в краевом бюджете.

- Всё равно не понимаю, в чем разница, - сказал депутат Самсонов, - Почему не может быть просто «директор департамента»? Зачем добавлять еще приставку «вице-губернатор»?

Приморский депутат-коммунист Артем Самсонов отличается пытливостью. Фото: youtube.com

Докладчик пояснила, что «вице-губернатор – это государственная должность, а директор департамента – должность государственной гражданской службы». На практике же - экономия численности чиновников и денежного содержания. Самсонов глубоко задумался, а председатель комитета Джамбулат Текиев заботливо спросил – «Не поймешь, в чем подвох, Артем Анатольевич?», чем вызвал улыбки у коллег-депутатов.

Председатель комитета по региональной политике Джамбулат ТекиевФото: zspk.gov.ru

Ешукова выдвинула еще один аргумент – повышение уровня ответственности, после чего депутаты поддержали законопроект в трех чтениях. Теперь инициативу рассмотрят уже общим составом Заксобрания в ближайший вторник.

Заместитель председателя комитета по региональной политике Александр Лось поделился мнением с «КП» - Владивосток»:

- Если это будет вице-губернатор, курирующий социальную сферу, и он же примет руководство департаментом, работающим на благо жителей Приморского края – при этом будет сдирать свои подметки на работе – я двумя руками поддержку эту инициативу. Главное, чтобы он работал качественно. Меня абсолютно не устраивает нынешняя система здравоохранения в Приморском крае. Я говорил об этом с министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой – почему мы не изучаем практики ведущих стран мира?

Заместитель председателя краевого парламента Сергей Кузьменко, который входит в состав этого комитета, также прокомментировал инициативу руководства Приморья о совмещении должностей в некоторых случаях:

- Я не вижу в этом ничего плохого, никаких подводных камней. Это - чисто управленческие решения, и это не значит, что у нас будет тридцать вице-губернаторов. Думаю, для узловых направлений это нормально. Например, если Елена Пархоменко, которая глубоко в теме ЖКХ, будет и заместителем губернатора, и директором департамента, то проще будут коммуникации и управленческая связь. Давайте попробуем.

Елена Пархоменко может стать первой в списке вице-губернаторов - директоров департаментовФото: primorsky.ru

Олег Кожемяко всего десять дней назад назначил Елену Пархоменко вице-губернатором, отвечающим за топливно-энергетический комплекс, ЖКХ, государственный жилищный надзор, транспорт и дорожное хозяйство. При этом на сайте администрации она присутствует и в списке вице-губернаторов, и до сих пор значится директором департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам.

Вице-спикер Законодательного собрания Сергей Кузьменко считает также, что происходящее может быть одним из первых шагов к переформатированию администрации Приморского края в правительство.

Приморский край - единственный субъект в ДФО, где вместо правительства - администрацияФото: primorsky.ru

Также корреспондент «Комсомолки» поинтересовался мнением политологов. Учитывая, что «двойные должности» есть уже как минимум в двух сибирских регионах, свое мнение высказал руководитель Новосибирского филиала Фонда развития гражданского общества, политолог Константин Антонов. Он поддержал саму инициативу, но при этом обратил внимание:

- Наши управленческие аппараты не идут ни в какое сравнение с зарубежными. В Новосибирске, например, 2 тысячи чиновников – в мэрии и в районных администрациях. А в Сеуле их всего 250. Есть разница? Это один момент. Второй момент – когда мы говорим о количестве чиновников и о распределении полномочий, мы должны, прежде всего, смотреть – ради решения каких задач создается та или иная управленческая структура; какие у этой структуры полномочия, зона ответственности и вообще предмет ведения. Из этого можно будет предположить, насколько та или иная управленческая структура будет эффективна. Сейчас у нас – отраслевой принцип формирования внутренней управленческой структуры: например, есть департамент транспорта, а есть департамент ЖКХ, который занимается благоустройством. То есть, когда мы дорогу делаем, один департамент курирует асфальт, а другой – поребрики и озеленение. И это ненормально. У каждого из начальников департаментов – ограниченное число полномочий, и они не могут обеспечить синергию. И когда руководитель департамента одновременно становится вице-губернатором, вице-мэром или заместителем председателя правительства – это абсолютно нормальная практика. То есть фактически он расширяет свои полномочия. А вообще надо говорить не об этом, а о том, что наша отраслевая структура досталась нам от Советского Союза, и мы никак не можем научиться планировать и управлять по задачам, проектам, проблемам.