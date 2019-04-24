2019-04-24T12:21:17+03:00
Экономика

Более полумиллиона пользователей установили онлайн приложение от «БКС Брокер»

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Современному инвестору не обойтись без мобильного приложения, которое подходило бы как для профессионального трейдера, так и для того, кто только начал знакомство с рынком ценных бумаг. По информации ООО «Компания БКС», число пользователей онлайн платформы «Мой Брокер» превысило полмиллиона человек.

До 85% активных клиентов заключают сделки на Московской бирже через БКС, используя при этом приложение «Мой брокер». Сумма оборотов по сделкам с конца 2015 года составляет 800 млрд рублей от 2,7 млн сделок. «Мой Брокер» имеет не только базовый набор опций, таких, как покупка ценных бумаг и валюты по выгодному курсу (начиная от $1 или 1EUR) и открытие брокерского счета онлайн, но и ряд дополнительных опций, которые встретятся не в каждом приложении. Например, анализ портфеля, его состава, доходности и результативности или раздел «Инвестидеи», где было представлено около 2 500 авторских инвестиционных идей.

- Работая над приложением «Мой Брокер», мы ориентируемся на обратную связь от клиентов. Недавно для удобства наших пользователей были запущены новые опции - stoploss и takeprofit. С ними клиент либо создает поручение на продажу бумаг при неблагоприятной динамике цен, либо фиксирует прибыль, - пояснил директор дирекции брокерского электронного бизнеса ООО «Компания БКС» Николай Жмуренко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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