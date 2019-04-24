2019-04-24T07:42:57+03:00
Общество

Кожемяко: на трассе Владивосток – Находка нужно ремонтировать 80 километров

Но, по словам губернатора, даже мощная организация осилит пока только половину
Оксана КИСЕЛЁВА
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В этом году подрядчик осилит только 40 километров ремонта на популярной трассеВ этом году подрядчик осилит только 40 километров ремонта на популярной трассеФото: Евгений ШТЫГАЙЛО
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Тысячи читателей «Комсомольской правды» отреагировали на публикацию «Маршрут не для слабонервных», так как многие ездят по трассе Владивосток – Находка и недовольны ее состоянием. Причем проблема – давняя, и власти вроде бы знают о ней, автомобилисты замечают дорожных рабочих, но по факту трасса остается опасной. Разбитый асфальт, выбоины, улетевшие в кювет машины…. Как следствие – претензии к чиновникам и к главному подрядчику – краевому предприятию «Примавтодор».

Корреспондент "КП"-Владивосток" проверил, как выглядит трасса Владивосток - Находка Фото: Евгений ШТЫГАЙЛО

Корреспондент "КП"-Владивосток" проверил, как выглядит трасса Владивосток - НаходкаФото: Евгений ШТЫГАЙЛО

Во время губернаторского отчета в Законодательном собрании, конечно, зашла речь и о мостах с дорогами. Председатель комитета по экономической политике и собственности Сергей Ищенко задал Олегу Кожемяко вопрос, как планируется тратить дополнительные федеральные и региональные деньги, если сейчас «идет конкретное невыполнение планов и неосвоение бюджетных средств».

- В частности у меня вопрос по «Примавтодору» - что планируется, чтобы он все-таки начал эффективно работать? – сказал депутат Ищенко.

Кожемяко, который только с декабря 2018 года является губернатором Приморского края, и во вторник держал отчет больше за предшественников, чем за себя, пояснил:

– Вы знаете ситуацию по «Примавтодору», в том числе, по кредиторке – 1,7 миллиарда рублей. И на встречах с населением все задавали вопросы по недееспособности филиалов и структур, участков «Примавтодора». Поэтому мы сейчас докапитализировали «Примавтодор» средствами краевого бюджета на покупку техники, и часть уже закуплена – чтобы были возможности для решения вопросов по содержанию и ремонту дорог. Кроме того, у нас есть организации, заводы, которые занимаются сборным железобетоном, и я поставил задачу все-таки готовить впрок балки, сваи, плиты перекрытия. С тем, чтобы к проведению конкурсных процедур подрядчик мог сказать – «Вот, здесь у нас уже это есть». Это же главная проблема – выиграли, потом начинаем искать буровую машину, а ее или нет, или она занята.

Губернатор Приморского края отчитывается в Заксобрании Фото: zspk.gov.ru

Губернатор Приморского края отчитывается в ЗаксобранииФото: zspk.gov.ru

Также у руководства региона возникли замечания к составлению проектно-сметной документации на ремонт дорог. В целом сейчас пересматривают эту работу.

- В том числе, за счет привлечения крупных организаций, которые у нас здесь зарегистрированы, со всеми налоговыми отчислениями. Это «Трансстроймеханизация», которая строит большую трассу на Находку. Сейчас ее активно привлекаем к нашей трассе Владивосток – Находка. Мы готовы были выделить средства на все 80 километров, которые требуют ремонта, но, посмотрев и изучив состояние дорожного полотна после зимы, они сами пришли к выводу – даже такая мощная организация сможет освоить пока только 40 километров, наиболее трудные участки: в силу того, что требуется большой объем работ, - рассказал Олег Кожемяко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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