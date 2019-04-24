2019-04-24T11:09:05+03:00
Дом. Семья

Трехмесячная медведица-сирота залезла в огород к приморцам

Селяне поначалу даже испугались, что их накажут за это
Оксана КИСЕЛЁВА
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Специалисты надеются откормить истощенного медвежонка и потом выпустить в естественную среду. Фото предоставила редакции КП Екатерина БлидченкоСпециалисты надеются откормить истощенного медвежонка и потом выпустить в естественную среду. Фото предоставила редакции КП Екатерина Блидченко
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В центре реабилитации тигров и других редких животных рядом с селом Алексеевка в Приморском крае – пополнение. К тем пяти медвежатам, которых сотрудники спасли раньше и пока оставили у себя, добавилась еще одна косолапая малышка. В центре она находится буквально сутки – приехала из Ольгинского района, где могла умереть от голода.

Директор департамента охотничьего надзора Приморского края Дмитрий Панкратов рассказал корреспонденту «Комсомольской правды», что в охотнадзор позвонили жители села Маргаритово:

- К ним на окраину села вышел маленький медвежонок, залез в пустую железную бочку на огороде – видимо, искал еду. Поэтому мы срочно направили туда специалистов, которые и забрали медвежонка. Он очень сильно истощен, но надеемся, что теперь все будет хорошо. В центре «Тигр» ему помогут.

По словам сотрудников охотнадзора, селяне, к которым забралась косолапая сирота, поначалу испугались не столько медведицы, сколько ответственности перед законом. Но их успокоили, что они-то ни при чем. Просто с матерью-медведицей что-то случилось.

Малышка пока много спит в той же коробке, в которой ее привезли. Фото предоставила редакции КП Екатерина Блидченко

Малышка пока много спит в той же коробке, в которой ее привезли. Фото предоставила редакции КП Екатерина Блидченко

Новенькая (или как ее еще теперь называют, «Шестая»), весит пока всего 3,5 килограмма, хотя ей сейчас три с половиной месяца. Остальные гималайские медвежата в центре «Тигр» уже освоились и набрали по пять килограммов.

- Слабенькая, истощенная. А по какой причине она потеряла маму, мы, к сожалению, не знаем, - поделилась с корреспондентом «КП» - Владивосток» ветеринар, научный сотрудник центра Екатерина Блидченко. - Травм и переломов никаких нет, но вес у нее маленький. Спит, лежит и мало двигается, но вообще ведь медведи – крепкие по здоровью, выносливые животные. Единственное место в России, где живут гималайские медведи, это юг Дальнего Востока. То есть Приморье – уникальный регион в этом плане: у нас и бурые есть, и гималайские мишки.

Учитывая, что в начале этого года в МРОО «Центр «Тигр» наблюдается просто «медведепад», специалисты просят всех неравнодушных людей помочь прокормить сирот. По словам Екатерины Блидченко, на каждого медвежонка тратят каждый месяц по 7-8 тысяч рублей. Деньги нужны на покупку молочных смесей, круп и овощей. Кроме того, сотрудники центра заботливо собирают в лесу для своих подопечных орехи, желуди и шишки – чтобы были ближе к природе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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