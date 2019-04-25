Путин - Ким Чен Ыну: Добро пожаловать!

Владимир Путин и Ким Чен Ын встретились на Русском острове во Владивостоке 25 апреля. Под прицелами телекамер лидеры двух государств обменялись любезностями и поздравили друг друга с переизбранием на своих должностях.

По словам Владимира Путина, российская сторона давно добивалась этой встречи.

– В прошлом году мы с вами отметили 70-летие установления дипломатических отношений. Основатель КНДР совершил свой первый визит в Москву в 1949 году. И я помню свой визит в вашу страну. Ваш отец был одним из инициаторов основополагающего договора о дружбе между нашими странами. Уверен, что и ваш визит сегодня в Россию послужит делу развития двухсторонних отношений и поможет нам понять, какими путями мы можем урегулировать ситуацию на корейском полуострове, что мы можем сделать вместе, что Россия может сделать для того, чтобы поддержать те позитивные процессы, которые сейчас происходят. Мы приветствуем ваши усилия по развитию межкорейского диалога и по нормализации северокорейских и американских отношений.

Нам с вами в двухстороннем порядке нужно сделать очень много для развития торговых связей, гуманитарных контактов. Добро пожаловать!

Глава КНДР в свою очередь тоже поздравил Путина с тем, что в прошлом году российский народ еще раз доверил ему руководить страной.

Ким Чен Ын во Владивостоке. Фото: кадр трансляции

– Спасибо, что пригласили и, несмотря на занятость, преодолели тысячи километров ради встречи со мной. Сейчас ситуация на корейском полуострове вызывают интерес всего международного сообщества. Надеюсь, наши переговоры станут полезными для того, чтобы вместе эту ситуацию оценить и разработать пути решения. Надеюсь, у нас получится конструктивный диалог.

- Так и будет, - ответил ему Путин.

Дальнейшие переговоры продолжались уже без камер.

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