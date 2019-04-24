К нам приехал, к нам приехал… Глава КНДР сменил во Владивостоке бронепоезд на «Мерседес»

Глава КНДР прибыл в столицу Дальнего Востока России на своем бронепоезде. Владивосток встретил Ким Чен Ына пасмурной погодой и повышенными мерами безопасности: с самого утра сотрудники полиции запретили парковку по всему маршруту следования северокорейского лидера, а небо патрулирует авиация. Под прицелами сотни фото и видеокамер журналистов и городских зевак гость столицы пересел в свой тонированный «Мерседес» и уехал в сторону Русского острова, где уже завтра его ждет встреча один на один с президентом России Владимиром Путиным.

Бронепоезд Кима прибыл утром 24 апреля через единственный российско-корейский железнодорожный погранпереход в поселке Хасан. Других на почти 10-километровом участке границы между КНДР и Россией, проведенной по реке Туманная на самом юге Приморья, переходов нет. В Хасане поезд сделал остановку, и Ким Чен Ын по наспех сколоченным деревянным ступенькам впервые спустился на российскую землю. У перрона его ждали хлеб-соль и губернатор Приморья Олег Кожемяко вместе с министром Дальнего Востока Александром Козловым. Перебросившись парой фраз с чиновниками, глава соседнего государства погрузился обратно в вагон и помчался во Владивосток.

Ким Чен Ын сменил своего отца и высшего руководителя КНДР Чен Ира в 2011 году. Кстати, в том же году Ким Чен Ир совершил свою знаменитую поездку по Транссибу, на том же бронепоезде. Однако нынешний глава КНДР, несмотря на общие границы, за это время не приезжал в Россию ни разу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/705031" frameborder="0"></iframe> Бронепоезд Ким Чен Ына едет по Владивостоку. Видео: Артем Федотов.! другой источник

На владивостокском вокзале председателя госсовета КНДР встречали военным оркестром. Территорию предварительно помыли с шампунем, на перроне и перед центральным входом в здание вокзала постелили ковровые дорожки, а выезд с перрона на улицу Алеутскую и вовсе заранее переделали, сгладив на 20 сантиметров уступ, о который лимузины Кима могли задеть днищем. Правда, это оказалось лишним, кортеж на перрон по свежеположенному асфальту спускаться не стал, а выстроился на привокзальной площади.

Эти самые лимузины привезли во Владивосток накануне транспортным бортом, тогда же прибыла и часть делегации КНДР, в том числе и младшая сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон – начальник отдела пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии Кореи, контролирующая и направляющая, по словам инсайдеров, решения и поступки брата.

Хотя прибытия бронепоезда на главный вокзал Владивостока ждали во второй половине дня, журналисты с самого утра занимали место на виадуках и у памятника Ленину. К полудню у вокзала было уже несколько десятков представителей СМИ России, Кореи, Японии и других стран, а к вечеру – пара сотен. Однако в тот момент, когда бронепоезд уже двигался по Владивостоку вдоль Амурского залива, работников СМИ и зевак стали активно теснить с насиженных мест на соседние улицы. За оцепление не пускали и тех, кто спешил на электрички.

«Всех людей попросили уйти в сторону центральной площади или куда-нибудь выше. У вокзала остались только официальные лица и представители федеральных СМИ», – сообщают очевидцы.

И в тот момент, пока горожане пререкались с сотрудниками правопорядка, сгоняющими их за оцепление, с перрона на привокзальную площадь пешком поднялась северокорейская делегация во главе с улыбчивым лидером. Рядом с Ким Чен Ыном шел министр по развитию Дальнего Востока и делам Арктики Александр Козлов. Встречали их губернатор Олег Кожемяко и представители МИДа, во время очередных рукопожатий по перекрытой улице Алеутской чеканили шаг в парадной колонне военнослужащие Восточного военного округа.

Встреча длилась не больше пяти минут, Ким Чен Ын всем улыбался и был максимально дружелюбно настроен. После чего погрузился в свой лимузин, и колонна двинулась в сторону Русского острова. Некоторое время горожане смогли наблюдать, как спортивного телосложения сотрудники службы безопасности председателя госсовета КНДР в костюмах бегут вместе с лимузином, взяв его в свое плотное кольцо.

Встреча на вокзале длилась порядка пяти минут. Фото: Вадим Попов

Путин и Ким проведут переговоры в четверг, 25 апреля, в одном из корпусов Дальневосточного федерального университета. Под их встречу университетский спортивный зал переоборудовали в конгресс-холл. Из-за визита студенты на несколько дней остались без физкультуры и парковок, пропускной режим на территории кампуса ужесточен: северные ворота перекрыты, через центральные и южные ворота вход только для студентов и сотрудников вуза, часть территории кампуса доступна только по спецпропускам, изменен маршрут курсирующего по кампусу шаттла. Вдобавок на несколько дней МЧС закрыло акваторию близлежащих бухт для маломерных судов.

Переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына начнутся в формате тет-а-тет, затем состоится встреча в расширенном составе с участием делегаций и официальный прием. Как сообщает президентский пул, подписания документов и совместного заявления пока не планируется. Нет информации и о содержании этих переговоров, будут ли они касаться таких больных вопросов, как денуклеаризация или санкции. Напомним, впервые санкции Совбеза ООН против КНДР были введены в 2006 году, после первого успешного испытания северокорейского ядерного оружия, и были ужесточены уже при Ким Чен Ыне – после серии запусков Северной Кореей космических спутников (большинство запусков закончились неудачно).

В январе 2016 года Северная Корея провела подземные испытания водородной бомбы на полигоне Пангири недалеко от российской границы, всего в 400 километрах от Владивостока. Некоторые жители Приморья утверждают, что ощутили во время испытаний подземные толчки, как при землетрясении.

И хотя с 2017 года о ядерных испытаниях в КНДР больше ничего не было слышно, Совбез ООН полностью запретил экспортировать из Северной Кореи уголь и железо, а также импортировать в КНДР нефть и нефтепродукты. Эти санкции ударили и по приморским предпринимателям, например, грузовая компания «Гудзон», чье судно «Партизан» после ЧП в открытом море застряло в южнокорейском порту, не может продать его даже по цене металлолома, чтобы расплатиться с долгами.

Возможно, что лидеры двух стран обсудят и запрет на увеличение числа северокорейских гастарбайтеров, легально работающих в России. Согласно новым санкциям, уезжающие на родину гастарбайтеры уже не могут вернуться обратно на заработки. На момент введения такого запрета в Приморском крае работало порядка 10 тысяч северных корейцев, в основном это строительная отрасль.

Как сообщалось ранее, Ким Чен Ын пробудет во Владивостоке до 26 или 27 апреля. Для него предусмотрена обширная культурная программа с выступлением лучших творческих коллективов России. Предполагается, что северокорейский лидер посетил Приморскую сцену Мариинского театра, Приморский океанариум и даже один из кораблей ТОФ.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/705015" frameborder="0"></iframe> Видео проезда колонны Кима Чен Ына по Владивостоку.

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