В Приморье еще один мост оказался под угрозой обрушения

В Приморье мостовой объезд через Реттиховку оказался под угрозой обрушения. В настоящий момент движение по мосту перекрыто.

Сегодня, 25 апреля, в социальных сетях и мессенджерах жители края распространили информацию о том, что в Приморье обрушилась очередная мостовая переправа.

- Мост на 27 км Спасск Арсеньев рухнул объезд через Реттиховку, - сообщение с таким текстом сейчас распространяется в сети.

Однако, как выяснил корреспондент «Комсомолки», речь идет о временном прекращении движения транспорта из-за угрозы обрушения. На мосту появилась трещина. Для обеспечения безопасности движение по переправе было полностью прекращено. По всей видимости, жители края решили, что это связано с обрушением моста. На месте ЧП сейчас дежурят сотрудники ГИБДД. Помощь спасателей не понадобилась, так как пострадавших нет.

Официальное распоряжение о временном прекращении движения по мостовому объезду.

На сегодняшний момент пока неизвестно, когда движение через Реттиховку будет восстановлено. «Комсомольская правда» следит за развитием событий.

У старого моста просела опора, возможно, из-за несоблюдения водителями весового ограничения, сообщили в пресс-службе администрации Приморья. Утром дорожники начнут делать объездную дорогу возле аварийного моста, прокладывать трубы для отвода воды, делать отсыпку. Планируют организовать объезд в течение дня.

Схема объезда аварийного участка.

Глава Спасского муниципального района Алексей Салутенков подчеркнул в телефонном разговоре, что дорога является краевой, и мостом занимается предприятие «Примавтодор». Железобетонная конструкция, в которой образовалась трещина, построена во второй половине 20 века.

- Движение по мосту остановили сегодня, чтобы сделать диагностику. Но ни одно из наших сел не отрезано от внешнего мира, есть другие дороги. Ситуация намного проще, чем с мостом в Осиновке, - сказал Салутенков корреспонденту «Комсомольской правды».

Напомним, всего два дня назад во время отчета в Законодательном собрании губернатор Олег Кожемяко признал: одной из серьезных проблем в дорожной сети является состояние мостов. 717 находятся в аварийном неудовлетворительном состоянии. Для решения проблемы продолжается разработка аварийной документации, и подготовка обоснований по 29 сооружениям предусмотрена в бюджете на 2019 год.