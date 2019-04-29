2019-04-29T03:51:04+03:00
Общество

Приморские синоптики: 1 мая будет сложный день

Новая неделя в регионе выдастся пасмурной, холодной и дождливой
Анна ПЛЕТНЕВА
Поделиться:
Уже после 1 числа все выходные пройдут без осадков, при достаточно умеренной и теплой температуре.Уже после 1 числа все выходные пройдут без осадков, при достаточно умеренной и теплой температуре.Фото: Анна ПЛЕТНЕВА
Изменить размер текста:

Самая короткая рабочая неделя в году не порадует приморцев теплом. Об этом в прямом эфире радио «Комсомольская правда» - Приморье» сообщил пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков. Также он рассказал, какая погода ждет жителей региона на майские праздники.

По его словам, последний апрельский день будет хмурым - пасмурно, облачно, температура воздуха в районе 10 градусов, возможна даже морось и туман.

В среду, 1 мая, погода в регионе лучше не станет.

- Достаточно сложный день, потому что погода может поменяться несколько раз. Во Владивостоке утром 1 мая ожидается небольшой дождь. Если он все же будет, то к 10 утра уже закончится. В течение дня погода без осадков, облачно, в районе 9-11 градусов тепла. Возможен и другой вариант - ветер сгонит с неба облака, а температура воздуха будет теплее - 15 градусов, - отметил Виктор Чулков.

Похожая ситуация будет в этот день и в Находке. В Уссурийске значительно теплее - до 20 градусов со знаком плюс.

Уже после 1 числа все выходные пройдут без осадков, при достаточно умеренной и теплой температуре.

- В среднем во Владивостоке и в Находке воздух прогреется до 12-14 градусов, в Уссурийске, как всегда, теплее, - уточнил собеседник «КП».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Люди собирают ей деньги, а она покупает роллы»: маму больного ребенка уличили в роскоши
Жительница Бердска дала трогательное объявление, что ищет деньги на лекарства сыну. Благотворителям она предлагала помыть окна, многие откликнулись, но история обернулась скандалом
Новости 24
Лобовое столкновение блокировало проспект Красоты во Владивостоке, есть погибшие
Приморцев ждет рекордно короткая рабочая неделя
Сегодня во Владивостоке возможен небольшой дождь
Приморских рожениц порадовали традиционными пасхальными угощениями
Три авто превратились в утиль после скоростного заезда на Русском острове [фото]
Серьезный пожар оставил без крова жителей приморского поселка
Триста тысяч опасных яиц не допустили на праздничные столы приморцев
Неопытная автолюбительница сбила приморскую пенсионерку на пешеходном переходе
Приморцы встретят Светлое Христово Воскресение в тепле
Центр Владивостока перекроют на Пасху
Стиральная машинка стала причиной пожара во Владивостоке
Президент РФ Владимир Путин присвоил приморцу звание «Герой труда»
Лето близко: во Владивостоке детские лагеря готовятся к работе
В Приморье внук обокрал собственную бабушку
Во Владивостоке снова перекроют центр города
Покатались: пьяный подросток из Приморья угнал машину матери и улетел в кювет
Суббота порадует приморцев теплом
Жители Приморья сдали на анализ почти 150 клещей
Приморский филиал ДРСК обеспечил надежное электроснабжение первого Саммита Россия — КНДР
Скорая помощь увезла двух приморцев из горящего дома
Посетителей гостиниц и ТЦ массово эвакуируют во Владивостоке
Выезд из Владивостока сковала пробка - Ким Чен Ын решил перекусить в "Лесной заимке"