Приморские синоптики: 1 мая будет сложный день

Самая короткая рабочая неделя в году не порадует приморцев теплом. Об этом в прямом эфире радио «Комсомольская правда» - Приморье» сообщил пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков. Также он рассказал, какая погода ждет жителей региона на майские праздники.

По его словам, последний апрельский день будет хмурым - пасмурно, облачно, температура воздуха в районе 10 градусов, возможна даже морось и туман.

В среду, 1 мая, погода в регионе лучше не станет.

- Достаточно сложный день, потому что погода может поменяться несколько раз. Во Владивостоке утром 1 мая ожидается небольшой дождь. Если он все же будет, то к 10 утра уже закончится. В течение дня погода без осадков, облачно, в районе 9-11 градусов тепла. Возможен и другой вариант - ветер сгонит с неба облака, а температура воздуха будет теплее - 15 градусов, - отметил Виктор Чулков.

Похожая ситуация будет в этот день и в Находке. В Уссурийске значительно теплее - до 20 градусов со знаком плюс.

Уже после 1 числа все выходные пройдут без осадков, при достаточно умеренной и теплой температуре.

- В среднем во Владивостоке и в Находке воздух прогреется до 12-14 градусов, в Уссурийске, как всегда, теплее, - уточнил собеседник «КП».