«Если бы пожала руку, драки бы не было»: приморских самбисток могут выгнать из большого спорта

Страсти вокруг международного турнира по самбо во Владивостоке не утихают до сих пор. Причиной ажиотажа стали не зрелищные бои на татами, а неожиданная потасовка спортсменов на трибунах. Итог: открытый перелом носа, сотрясение мозга и различные ушибы. И это травмы только одной из спортсменок. Корреспондент «Комсомолки» связался с участниками конфликта и попытался восстановить всю картину произошедшего.

Мастера спорта по самбо Ольга Вицина и Юлия Литвинцева уже давно соперничают друг с другом. По словам Ольги, Юлия очень долго не могла вырвать у нее победу. Однако в этот раз ситуация изменилась: с разгромным счетом 6:0 спортсменка из Артема победила девушку из Владивостока. К слову, самбистки боролись за третье место.

После боя, как вспоминает Ольга Вицина, ее соперница буквально злорадствовала и бросала в адрес спортсменки колкости и оскорбления по факту проигрыша. Когда судья пригласил девушек традиционно пожать друг другу руки, Вицина сначала демонстративно отказалась. Уже во второй раз оскорбленная самбистка нашла в себе силы и пожала руку своей сопернице, а после отправилась на трибуны собирать вещи.

- После встречи я пошла на трибуну к своему тренеру, собирала вещи. Литвинцева подошла к нам и начала провоцировать на конфликт, размахивая ногами и руками. Мой тренер Михаил Шмыков всего лишь сделал ей замечание с призывом удалиться к своей команде. В ответ она начала нецензурно выражаться в его адрес, предложила даже выйти «один на один за пределами здания». С этими словами она попыталась ударить меня ногами, - рассказала Ольга Вицина.

В свою очередь тренер самбистки Михаил Шмыков не остался в стороне и встал на защиту своей подопечной. Мужчина оттолкнул нападавшую и попросил «прийти в себя».

- Я там тоже был, в лицо получил. Когда Юлия начала пинать Ольгу, я ее оттолкнул, попытался остановить. Зубков подошел и начал твердить: «Ты зачем даму бьешь?» Я, естественно, на эмоциях ответил, что дамы перед собой не вижу. Внезапно исподтишка подлетел еще один воспитанник их клуба - Алексей Хабаров, о котором никто и нигде не упоминает. Он то и нанес мне удар, и началась потасовка, - рассказал Михаил Шмыков.

В этот момент к конфликту присоединился и тренер Юлии Литвинцевой - Владимир Зубков. Мужчина слова Михаила подтвердил.

- Я сделал ему замечание со словами, что мужчина никогда не может поднять руку на женщину, - рассказал Владимир Зубков.

По его словам, сам он в этой потасовке никак не пострадал. Более того, в его сторону никто агрессии не проявил. Начало конфликта мужчина не видел, только концовку - сломанный нос своей подопечной. Помимо этого, Юлия Литвинцева получила сотрясение мозга и ушибы груди. Все эти травмы девушке нанесла, якобы, ее соперница Ольга Вицина.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="362" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/705941" frameborder="0"></iframe> Момент драки на трибуне попал на видео. Ролик предоставлен редакции «КП» Ольгой Вициной.

- Сейчас Юлия находится в больнице, ей сделали операцию. Идет следствие. Я думаю, что компетентные органы восстановят всю картину событий и решат, кто прав, а кто виноват. Пока что всех спортсменов отстранили от соревнований, а дисциплинарная комиссия решает вопрос о дисквалификации спортсменок за неспортивное поведение и лишении Литвинцевой бронзовой медали. Исход может быть любой, пока что я вам сказать не могу ничего, - уточнил собеседник «КП».

Он также отметил, что школы всегда соперничают между собой, ведь это соревнования. Однако каких-то конкретных неприязненных отношений между спортивными клубами нет и никогда не было.

Михаил Шмыков вспомнил, что после драки на трибуне своих так называемых «соперников» он и его команда больше не видели. Когда турнир подходил к концу, стало ясно, что Юлия Литвинцева и ее тренер отправились писать заявление и фиксировать побои. К слову, сама Ольга Вицина говорит, что не била свою соперницу по лицу. Откуда у Юлии из носа взялась кровь - для нее большая загадка. Тренер Михаил Шмыков считает, что все произошедшее - показательное выступление.

- Юлия будто высмаркивала из носа кровь. Из своего опыта могу точно сказать, что когда ломается нос, кровь так не идет. А Литвинцева будто выдавливала из себя кровь показательно. Откуда у нее взялся перелом носа, я даже не знаю. Может быть, это травмы еще от прошлых соревнований, - рассказал Михаил.

К слову, Ольга тоже не осталась без последствий. Девушка получила травмы, но об их характере говорить отказалась, ссылаясь на то, что идет следствие. По ее словам, самая большая травма - это душевная.

- Обидно за спорт! - эмоционально сказала Ольга Вицина.

Когда соревнования закончились, Михаил Шмыков и Ольга Вицина последовали примеру своих оппонентов и обратились в компетентные органы с соответствующим заявлением.

В ходе беседы с корреспондентом «Комсомольской правды» Ольга Вицина честно призналась, что ее расстроили результаты их боя с Юлией Литвинцевой.

- Я, конечно, была очень расстроена, что проиграла. Но больше всего меня переполняли эмоции от поведения Юли. Если бы мы вышли с ковра нормально, и я бы пожала ей руку, то никакого конфликта и не было бы. Но когда человек тебя провоцирует и начинает крыть благим матом, я считаю, что это неправильно. Это не достойно поведения спортсмена, - подытожила Ольга Вицина.

Сейчас по факту произошедшего полиция проводит проверку, а компетентным органам еще предстоит восстановить всю картину событий. «Комсомольская правда» продолжает следить за ситуацией.