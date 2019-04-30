2019-04-30T08:45:16+03:00
Общество

Денис Медянников: в нише металлопроката идет переломный момент

Генеральный директор ООО «Металл-Инвест» о создании новой платформы для развития бизнеса и о корпоративных заповедях [аудио, видео]
Оксана КИСЕЛЁВА
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Денис Медянников в студии радио «Комсомольская правда» - Приморье».Денис Медянников в студии радио «Комсомольская правда» - Приморье».
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Гостем прямого эфира на радио «Комсомольская правда» - Приморье» стал учредитель и генеральный директор ООО «Металл-Инвест» Денис Медянников. Он рассказал, что компания занимается поставками строительного металлопроката.

– Исключительно черного, - отметил собеседник. - Это арматура, швеллеры, балки, уголки, листы. Организовались мы в 2011 году - так что в этом году нам будет уже восемь лет, но я все-таки считаю, что наша компания еще молодая: у нас ежегодно фиксируются темпы роста. Сейчас в компании работают 25 человек, и мы продолжаем проводить собеседования, к нам приходят единомышленники. Есть свои внутренние устои, которые мы с моим партнером определили еще в 2012 году. «Не опоздай» - да, это тоже, но наши заповеди больше про межличностное общение: что мы внутри - как семья и должны уважительно относиться друг к другу. Хотелось создать дружный коллектив, и он на сегодняшний день есть. И подчиненные для меня - не столько подчиненные, сколько коллеги. Я адекватно отношусь к критике, всегда готов ее выслушать и, более того, у нас на внеплановых, неформатных совещаниях абсолютно любой сотрудник может рекомендовать какое-то ноу-хау или что-то изменить, чтобы нам всем в будущем было комфортнее работать.

Денис Медянников сказал, что, когда едет по Владивостоку, всегда обращает внимание на объекты, в строительстве которых участвовал. Для него это - предмет гордости.

- Потому что, как ни крути, мы все-таки участвуем в создании истории - даже если и косвенно. Например, каждый день я проезжаю жилищные комплексы «Бригантина» и «Оникс», а летом ходили кататься на водных мотоциклах, и я показывал жене наш Приморский океанариум, в строительстве которого тоже участвовал «Металл-Инвест». Большие масштабы, и меня радует то, что там есть вклад нашей компании.

Говоря о перспективах «Металл-Инвеста», гендиректор обратил внимание на нынешний переломный момент в сфере металлопроката на Дальнем Востоке и поделился планами.

- Эта ниша - достаточно тяжелая, и все привыкли воспринимать металлопрокат как что-то тяжелое, грязное: перчатки, сапоги, стройка, слякоть… Но это - уже устаревшее мнение. Ряд сильных игроков дальневосточного рынка, наших конкурентов, пошел в какие-то староверческие форматы бизнеса. А наша модель полностью отличается, и мы считаем, что она - прогрессивная, в духе современности. Потому что формат наших потенциальных клиентов и партнеров в возрастном рейтинге меняется. Приходят молодые люди, и они используют новые гаджеты, сети, получают информацию из других мест. Поэтому мы решили не отставать и даже более того - немного опередить время. Вкладываем сейчас большие деньги в создание мобильной платформы, которая будет эффективно работать и помогать b2b-сегменту («бизнес для бизнеса» - прим.Ред) получать услуги гораздо быстрее.

Полная запись эфира:

Денис Медянников в студии радио «Комсомольская правда» - Приморье»..

Что приморцу хороШоу: Денис Медянников о развитии рынка металлопроката на Дальнем Востоке

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ИСТОЧНИК KP.RU

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